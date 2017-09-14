Без шаров и толпы шоперов. Как в Барнауле открылась вторая очередь ТРЦ "Галактика"

Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В ТРЦ "Галактика" отрыли только галереи первых двух этажей. Вход на третий, где запланирован всесезонный каток, фудкорт, детский развлекательный центр, боулинг и "Киномир", пока закрыт. Но как заверили altapress.ru в отделе аренды молла, подготовка помещений идет полным ходом. Красную ленточку входа на третий этаж планируют перерезать уже в сентябре.

Два первых этажа ТРЦ "Галактика" удалось запустить с практически заполненными торговыми площадями. Существенную часть площадей заняли пять магазинов итальянской компании Inditex. Самый долгожданный Zara будет ловить в свои сети покупателей прямо на входе в ТРЦ. Магазин занял огромную территорию справа. Тех кто вырвется из него, будут поджидать другие магазины Inditex: Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Навигация “Галактики" продумана так, что покупатель двигается по кругу. Чтобы попасть в крупные магазины известных брендов, например, New Yorker, "Л Этуаль" или Mango, придется пройти через всю торговую галерею. Благодаря двухэтажной "Глории Джинс" можно быстро перебраться со второго на первый этаж не только по эскалаторам и на лифте.

Порадовал торговый центр и своим интерьером. Девелопер до последнего держал в тайне свои решения: "хрустальные" люстры, "водяные" колонны с пузырьками, ручьи, инсталляция Галактики и много другое. Но любопытные барнаульцы пробрались в ТРЦ накануне открытия и успели запечатлеть все самое интересное.

В сети уже успели покритиковать новый молл. Например, форумчанам с skyscrapercity.com не нравится, что в "Галактике" фудкорт разместили на третьем этаже. Им бы хотелось видеть кофейни на двух первых этажах между магазинами одежды.