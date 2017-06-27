Бездомным россиянам выдадут паспорта особого образца

В России у людей без гражданства может появиться удостоверение личности. В первую очередь документы получат люди из ночлежек и центров временного содержания иностранцев, сообщают "Известия".
Удостоверения личности будут выдавать тем, кто по каким-либо причинам утратил документы, а новые им не выдают. Действовать новый паспорт без гражданства начнет еще до получения разрешения на временное проживание, сообщил председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров. Он уточнил, что законопроект разрабатывают в МВД.
В документе, удостоверяющем личность людей без гражданства в России, будут указаны основные данные о человеке, адрес фактического проживания, а также прикреплена фотография.
Сейчас, если лицо без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. В противном случае ему никаких документов не положено, пишет ura.ru.
Ранее законопроект с основаниями для отзыва гражданства поддержали в правительстве. Документ предполагает, что необходимо запретить повторное обращение за получением гражданства лицам, которые лишились его в судебном порядке, напоминает "Национальная служба новостей".
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