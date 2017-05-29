"Безумству" женщин или как алтайские дамы не дают заскучать

Елена Маслова, редактор.

Началось все, конечно, с самоотверженной жительницы Алейска Елены Климашкиной, которая заявила, что начинает сбор средств для участия в президентских выборах. Она с полной серьезностью сообщила, что ее намерение не просто форма заявить о себе и привлечь внимание к проблемам и что она действительно собирается бороться за кресло главы государства.

"Эти глобальные сокращения, вы не представляете, настолько уже людей озлобили. Это унижение уже невозможно терпеть. Почему я приняла такое “большое” решение? Потому что я считаю, что надо систему восстанавливать именно сверху", — аргументировала Климашкина.

Немало людей, узнав о намерении алейчанки, покрутили пальцем у виска хотя бы мысленно: в программе — "каша", политического опыта — никакого, представления, как устроена система власти, — ноль, как и шансов не то что на победу, но даже на то, чтобы зарегистрироваться кандидатом. И однако же все "сумасшествие" этой женщины сводится, по сути, лишь к тому, что она нашла такой неординарный выход из положения. А ее суждения, думается, разделяют тысячи жителей края.

А вот предложение другой активной алтайской женщины вряд ли приходило кому-то в голову. В ходе дебатов, посвященных теме ЖКХ, участница праймериз "Единой России" Марина Чаузова предложила переименовать Барнаул в Путинград или Путинберг. Она, во-первых, считает, что Путин — абсолютный лидер страны и всего мира, а во-вторых, что энергетика названия позволит повысить эффективность работы в столице края. В комментариях на сайтах и в соцсетях развернулась нешуточная дискуссия — серьезно ли говорила г-жа Чаузова или это была тонкая форма иронии с ее стороны. Оказалось — серьезно.

Впрочем, участница праймериз подчеркнула, что совершенно готова отказаться от идеи, если против нее выскажутся барнаульцы. Да и мнение Владимира Владимировича тоже необходимо узнать.

Предложение Марины Чаузовой лидер алтайских единороссов назвал "экзотическим". И это была, пожалуй, одна из самых корректных формулировок в череде оценок этой инициативы. Впрочем, одного участница праймериз добилась совершенно точно — ее узнали. Причем практически бесплатно. Обычно в повышение узнаваемости кандидаты вкладывают серьезные деньги.

Другие алтайские женщины столь амбициозных инициатив не выдвигали, будучи более опытными и твердо стоящими на политической земле. Но тоже скучать не давали.

Скажем, свою неординарную натуру проявила Евгения Боровикова, депутат краевого Заксобрания (АКЗС) от ЛДПР. 21 мая она приняла казачью присягу и стала заместителем атамана общественной организации "Казаки Сибири". Как и требует традиция, она получила символический удар нагайкой и выпила обрядовую стопку с шашки. А 24 мая в ходе правительственного часа в краевом парламенте она проэкзаменовала министра образования края Александра Жидких, которого попросила рассказать, где произрастает двухметровый подорожник. По ее словам, это школьная программа, и руководитель ведомства должен ее знать.

Наконец, подвела черту женской активности во второй половине мая новый глава аппарата АКЗС Инна Казанцева, которая провела специальную встречу с журналистами и сообщила пару-тройку важнейших вещей. Первое и главное: представители медиа не должны "освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов". Осталось, правда, не ясным, что же тогда вообще должны освещать журналисты в этом органе.

Второе: корреспонденты не должны показывать депутатов в неприглядном виде, прежде всего - на фотографиях. Подразумевалось - не демонстрировать, как они пьют воду, читают гаджеты, зевают. Под запрет попали почему-то еще отдельно руки и ноги депутатов. Насколько мне известно, подобного спича самим депутатам г-жа Казанцева не адресовала - ну, чтобы они не ковыряли в носу, не листали глянец во время сессии, поскромнее одевались и т.д.

И третье: журналисты должны прилично одеваться. Никаких ярких рубах или, упаси бог, цветастых футболок. Отмечу, пассаж был адресован аудитории, где никто не сидел в шортах, сланцах или гавайской рубахе. Как человек, посещающий сессии последние 15 лет, ответственно говорю: журналисты в Барнауле - люди в целом адекватные и понимающие, что в филармонию не ходят в парео, а на пляж - в смокинге. А что касается ярких деталей или отдельных предметов гардероба, так их и депутаты себе позволяют, слава богу. Дамы в том числе. Яркая блуза или эффектный галстук еще никому не портили внешний вид, когда они уместны и использованы со вкусом.

В общем, реакция журналистов на спич руководителя аппарата была, как вы понимаете совершенно однозначной.