В Рубцовске заброшенный ДК "Красный Октябрь" переделают под собор

С докладом на эту тему на заседании горсовета выступил председатель комитета по управлению имуществом Александр Колупаев. Депутаты согласились с предложением, потому что здание не эксплуатируется много лет, приходит в негодность и его давно нужно либо снести, либо привести в порядок.

Как стало известно altapress.ru, в после оформления всех необходимых документов Рубцовская епархия планирует сделать в здании "Красного Октября" кафедральный собор в честь Святой Троицы, обустроить административные помещения и облагородить прилегающую территорию.

Клуб "Красный Октябрь" был построен в Рубцовске в середине ХХ века. Здание изначально было культурно-просветительским учреждением и церкви не принадлежало.

Напомним, что в Барнауле за последние 30 лет в собственность епархии были переданы Никольская церковь, Знаменский женский монастырь, здание мэрии Барнаула на пр. Ленина, 17 (бывшее духовное училище). В планах — передача Кресто-Воздвиженской церкви, где до сих пор располагается планетарий.