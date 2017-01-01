В Рубцовске заброшенный ДК "Красный Октябрь" переделают под собор

Рубцовские депутаты единогласно поддержали инициативу о передаче Русской православной церкви (РПЦ) в безвозмездное бессрочное пользование здание клуба "Красный Октябрь".
С докладом на эту тему на заседании горсовета выступил председатель комитета по управлению имуществом Александр Колупаев. Депутаты согласились с предложением, потому что здание не эксплуатируется много лет, приходит в негодность и его давно нужно либо снести, либо привести в порядок.
Как стало известно altapress.ru, в после оформления всех необходимых документов Рубцовская епархия планирует сделать в здании "Красного Октября" кафедральный собор в честь Святой Троицы, обустроить административные помещения и облагородить прилегающую территорию.
Клуб "Красный Октябрь" был построен в Рубцовске в середине ХХ века. Здание изначально было культурно-просветительским учреждением и церкви не принадлежало.
Напомним, что в Барнауле за последние 30 лет в собственность епархии были переданы Никольская церковь, Знаменский женский монастырь, здание мэрии Барнаула на пр. Ленина, 17 (бывшее духовное училище). В планах — передача Кресто-Воздвиженской церкви, где до сих пор располагается планетарий.
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