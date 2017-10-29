Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире

Первую строчку в обновленном рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes занял основатель крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние оценили в $93,1 млрд. Он обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса на $3,2 млрд.
Состояние Безоса увеличилось более чем на $10 млрд после того, как акции Amazon выросли на 13% после публикации квартального отчета компании, показатели которого превзошли ожидания аналитиков.
Главе Amazon уже удавалось сместить Гейтса с вершины рейтинга в июле, однако тогда он смог продержаться на вершине списка всего несколько часов.
Forbes отмечает, что Безос не сравнится с Гейтсем по вкладу в благотворительность. Только за август Гейтс пожертвовал больше денег ($4,6 млрд) чем Безос за всю свою карьеру.
Джефф Безос владеет 16,7% Amazon. Он также собственник аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post.
Третье место в списке миллиардеров инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,6 млрд, за ним идет основатель и экс-президент компании Inditex Амансио Ортега ($77,9 млрд). Замыкаем пятерку самых богатых людей основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в $73,8 млрд.
В список Forbes попали и российские предприниматели. На 60 позиции рейтинга оказался бывший исполнительный директор компании "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием $18,3 млрд. 67-е место занял предприниматель Владимир Лисин ($17,2 млрд), 70-е — основатель и гендиректор газовой компании Новатэк Леонид Михельсон ($17 млрд), передает gazeta.ru.
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