"Бирюзовая Катунь" в прошлом году увеличила чистый убыток в 1,6 раза

Выручка компании выросла на 8,5% и достигла 33,2 млн рублей. Себестоимость проданных товаров и услуг увеличилась до 77,9 млн рублей. В итоге убыток от продажи достиг 72,8 млн рублей против 58,3 млн годом ранее.

В течение пяти лет прочие доходы зоны снизились с 347 млн рублей (2012 год) до 2,5 млн (2016 год). За этот период "Катунь" ни разу не получила прибыль. За прошлый год управленческие расходы незначительно выросли до 28 млн рублей, а прочие расходы до 10 млн рублей, уточняет агентство.

Ранее altapress.ru сообщал, что "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" завершила 2008 год с плановым убытком, которые были получены в связи с приобретением техники, строительством объектов, набором рабочих.

Напомним, "Бирюзовая Катунь" была создана в 2007 году. В конце прошлого года полномочия по управлению турзоной передали региону. Срок функционирования "Бирюзовой Катунью" в особом статусе продлили до 2055 года.