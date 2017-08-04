"Бирюзовая Катунь" в прошлом году увеличила чистый убыток в 1,6 раза

За прошлый год чистый убыток особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" составил 63,5 млн рублей. Это в 1,6 раза больше прошлого показателя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс".
Выручка компании выросла на 8,5% и достигла 33,2 млн рублей. Себестоимость проданных товаров и услуг увеличилась до 77,9 млн рублей. В итоге убыток от продажи достиг 72,8 млн рублей против 58,3 млн годом ранее.
В течение пяти лет прочие доходы зоны снизились с 347 млн рублей (2012 год) до 2,5 млн (2016 год). За этот период "Катунь" ни разу не получила прибыль. За прошлый год управленческие расходы незначительно выросли до 28 млн рублей, а прочие расходы до 10 млн рублей, уточняет агентство.
Ранее altapress.ru сообщал, что "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" завершила 2008 год с плановым убытком, которые были получены в связи с приобретением техники, строительством объектов, набором рабочих.
Напомним, "Бирюзовая Катунь" была создана в 2007 году. В конце прошлого года полномочия по управлению турзоной передали региону. Срок функционирования "Бирюзовой Катунью" в особом статусе продлили до 2055 года.
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