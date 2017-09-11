Бывший барнаульский депутат от ПАРНАСа стал краевым депутатом от "Единой России"

В АКЗС Вытоптов пошел от "Единой России" и получил 10 055 голосов. На втором месте оказался Валерий Самодоуров от КПРФ, которому удалось собрать 2202 голоса в свою пользу.

Это место в краевом парламенте освободилось после того, как в 2016 году "единоросс" Валерий Елыкомов, избранный по округу в АКЗС прошел и по списку "Единой России" в Госдуму. Елыкомов выбрал Москву, а краевой мандат от Павловска и Ребрихи оставался свободным до 10 сентября.

Интересно, что в 2016-м генеральный директор компании "АгроХимСервис" Анатолий Вытоптов пытался попасть в этот состав краевого парламента в 2016 году по другому округу. Он даже участвовал в праймериз "Единой России", но уступил на них Ирине Солнцевой. Тогда Вытоптов решил баллотироваться в АКЗС в качестве самовыдвиженца. Однако проиграл на выборах Солнцевой.