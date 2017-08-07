Бийчанин не доплатил более 2 млн рублей налогов за супругу

Как пояснила старший помощник прокурора Бийска Наталья Криволуцкая, в период с октября 2015 по январь 2016 года мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность от имени супруги. Он предоставил бухгалтеру сведения о взаимоотношениях с организацией-партнером, с которой фактически финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. На основании указанных данных в налоговую инспекцию за подписью виновного поступила налоговая декларация за 4 квартал 2015 года с выделенными суммами НДС в размере более 2 млн. 350 тыс. рублей, якобы уплаченных при приобретении товаров.

Заявленные в декларации суммы налога являлись основанием для получения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость осужденному на сумму 2 млн. 350 тыс. рублей. Фактически мужчина уклонился от уплаты НДС в доход государства.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, а также удовлетворил исковые требования в размере 2 млн. 350 тыс. рублей.