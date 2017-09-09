Бийчанин заказал в интернете диски и наткнулся на мошенников

34-летний бийчанин по объявлению в интернете заказал диски для компьютера, а вместо этого получил посылку, внутри которой находились алюминиевые трубки. За такую посылку он заплатил продавцу 4 тыс.рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.
Обман бийчанин обнаружил после того, как оплатил оплатил покупку. После этого он написал заявление в полицию.
Полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Они установили, что контактный телефон из объявления зарегистрирован на территории Московской области. Мужчина перечислил деньги на имя жителя Новосибирска.
Посылку с её содержимым приобщили к материалам проверки. Сейчас полицейские изучают переписку пострадавшего с продавцом. Процессуальное решение примут после установления всех обстоятельств происшествия.
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