Бийчанин заказал в интернете диски и наткнулся на мошенников

Обман бийчанин обнаружил после того, как оплатил оплатил покупку. После этого он написал заявление в полицию.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Они установили, что контактный телефон из объявления зарегистрирован на территории Московской области. Мужчина перечислил деньги на имя жителя Новосибирска.

Посылку с её содержимым приобщили к материалам проверки. Сейчас полицейские изучают переписку пострадавшего с продавцом. Процессуальное решение примут после установления всех обстоятельств происшествия.