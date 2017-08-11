Бийчанка не стала спонсировать мошенника, который прикинулся полицейским

Злоумышленник безуспешно попытался обмануть руководителя одной из организаций Бийска. Неизвестный мужчина просил оказать спонсорскую помощь местнеому отделу полиции, руководителем которого он преставился.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенник продиктовал номера трех сотовых телефонов и попросил перечислить на каждый из них по пять тысяч рублей. Женщина не стала выполнять просьбу незнакомца и сразу передала все данные в полицию. По данному факту назначена проверка.
В некоторых аналогичных случаях мошенникам удается добиться своего. Чтобы не стать жертвой афериста, обязательно перепроверяйте любую информацию, связанную с денежными переводами. Помните, мошенник может представиться кем угодно!
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