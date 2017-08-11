Бийчанка не стала спонсировать мошенника, который прикинулся полицейским

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенник продиктовал номера трех сотовых телефонов и попросил перечислить на каждый из них по пять тысяч рублей. Женщина не стала выполнять просьбу незнакомца и сразу передала все данные в полицию. По данному факту назначена проверка.

В некоторых аналогичных случаях мошенникам удается добиться своего. Чтобы не стать жертвой афериста, обязательно перепроверяйте любую информацию, связанную с денежными переводами. Помните, мошенник может представиться кем угодно!