Бийчанка за вечер убила двоих собутыльников, а одного успела закопать в лесу

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Бийска. Женщину обвиняют в убийстве двух человек.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 2016 года в гости к обвиняемой пришел знакомый. После совместного распития спиртного, находясь на балконе квартиры, в ходе возникшей ссоры женщина нанесла гостю ножевое ранение в область шеи. 27-летний мужчина скончался на месте происшествия.
После этого бийчанка совместно с двумя мужчинами завернула тело потерпевшего в покрывало и вывезла в лесной массив на территории города, где закопала в землю. Вернувшись в квартиру, женщина продолжила распитие спиртного с теми, кто помогал ей в сокрытии следов убийства. В ходе застолья с одним из них у нее произошел конфликт. В результате женщина табуретом нанесла несколько ударов по голове 40-летнего мужчины и ножевое ранение в область шеи. Он скончался на месте происшествия. Позже его тело обнаружили сотрудники полиции в квартире буйной бийчанки.
К уголовной ответственности привлекут 23-летнего молодого человека, который за материальное вознаграждение помог обвиняемой скрыть следы первого убийства. Его обвиняют в укрывательстве преступления.
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