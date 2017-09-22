Бийчанка заявила в полицию об ограблении, чтобы оправдаться перед родителями

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Сегодня, 21:02.
Происшествия

19-летняя жительница Бийска заявила в полицию, что неизвестный похитил у неё сумку с деньгами. Позднее полицейские выяснили, что она солгала, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Женщина с сумкой.
Женщина с сумкой. Фото: СС0.

По данным полиции, девушка заявила, что на нее напал неизвестный и отнял сумку. Позже она нашла её недалеко от места происшествия. Злоумышленник забрал только кошелек, в котором было 7 тысяч рублей.

Девушка подробно описала внешность грабителя и сообщила точное время и место происшествия.

В ходе проверки, полицейские выяснили, что историю с нападением девушка выдумала, чтобы оправдаться перед родителями за потраченные деньги.

За ложный донос ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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