Бийчанка заявила в полицию об ограблении, чтобы оправдаться перед родителями

По данным полиции, девушка заявила, что на нее напал неизвестный и отнял сумку. Позже она нашла её недалеко от места происшествия. Злоумышленник забрал только кошелек, в котором было 7 тысяч рублей.

Девушка подробно описала внешность грабителя и сообщила точное время и место происшествия.

В ходе проверки, полицейские выяснили, что историю с нападением девушка выдумала, чтобы оправдаться перед родителями за потраченные деньги.

За ложный донос ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.