Бийчанка заявила в полицию об ограблении, чтобы оправдаться перед родителями

19-летняя жительница Бийска заявила в полицию, что неизвестный похитил у неё сумку с деньгами. Позднее полицейские выяснили, что она солгала, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, девушка заявила, что на нее напал неизвестный и отнял сумку. Позже она нашла её недалеко от места происшествия. Злоумышленник забрал только кошелек, в котором было 7 тысяч рублей.
Девушка подробно описала внешность грабителя и сообщила точное время и место происшествия.
В ходе проверки, полицейские выяснили, что историю с нападением девушка выдумала, чтобы оправдаться перед родителями за потраченные деньги.
За ложный донос ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.
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