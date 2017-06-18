Видео и фотофакты. От Петра до Путина: то, что вы даже не знали о Бийске

Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Бийске. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Коммунальный мост Бийска. Фото: пресс-служба мэрии Бийска. Памятник Петру I в Бийске. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: instagram.com/____s1_____. В Бийске. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Бийск. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В третьем тысячелетии до нашей эры по территории современного Бийска проходило северное ответвление Великого шелкового пути. Через почти 5 тысяч лет эта территория вновь станет центром торговли, соединяющим Северную и Центральную Азию с Европой.

Это сегодня Бийск — крупный промышленный и научный центр Алтая, а 300 лет назад, на заре своей истории, город был крепостью, которая защищала границы Российской империи от джунгар. Доподлинно неизвестно, кто предложил российскому императору построить форпост в воротах Горного Алтая, но 29 февраля 1708 года Петр Великий подписал указ, в котором говорилось: "…На реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору нашей Великого Государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями". Крепость стала препятствием на пути джунгар и черных калмыков, которые переправлялись там через реку во время набегов на сибирские земли.

Летом 1710 года трехтысячное войско джунгар обложило Бикатунскую крепость с трех сторон. Около 80 казаков два дня обороняли крепость, но на третий день закончились боеприпасы. Джунгары смогли приблизиться к крепости и сжечь ее, а оставшихся в живых увели в плен.

Бикатунский острог восстановили в 1718 году на правом берегу Бии, в районе современной площади имени Фомченко. Новое место не соответствовало старому названию, и в 1732 году острог переименовали в Бийский.

В начале 50-х годов XVIII века Бийская крепость стала главной в системе оборонительной пограничной линии от Кузнецка до Усть-Каменогорска. Позднее Бийск утратил оборонительные функции и стал центром развивающейся торговли.

Уже в 1782 году Бийск получил статус уездного города, а в 1804 году вошел в Томскую губернию.

К концу XIX — началу XX веков. Бийск стал крупным торгово-купеческим центром юга Сибири, торгующим с Англией, Францией, Германией. Купцы брали на себя расходы по содержанию переправ и паромов, делали пожертвования для города. Так, наследник купца Копылова основал Городской общественный банк, прибыль от которого шла в пользу благотворительных и просветительских обществ Бийска.

В то же время в городе началось строительство предприятий по переработке местного сырья: появились винокуренный, лесопильный и кожевенный заводы, махорочная и льноткацкая фабрики, паровая мельница, ряд кирпичных заводов, полукустарные мастерские по металлообработке.

В 1915 году Бийск соединили железной дорогой с Транссибирской магистралью.

Почти столетие Бийск был центром Алтайской духовной миссии. Именно там между 1834 и 1841 годами настоятель миссии архимандрит Макарий Глухарев сделал один из первых в России научных переводов Библии с языка оригиналов (древнееврейского и греческого) на русский язык.

Бийск строился лучшими архитекторами Сибири по приглашениям местных купцов. Так, в 1913–1916 годах по заказу мецената полковника А. П. Копылова барнаульский архитектор И. Ф. Носович построил для города здание Народного дома (сейчас — муниципальный драматический театр).

Особняк, который сегодня занимает исторический отдел музея, строился в 1911–1913 годах известным всей России архитектором К. К. Лыгиным для купца 1-й гильдии Н. И. Ассанова.

Советская власть пришла в город 17 декабря 1917 года, но 19 июня 1918 года контроль захватили войска адмирала Колчака. Власть Советов была восстановлена только в декабре 1919 года.

В 1925-м Бийск стал окружным центром Сибирского края. В эти годы в городе появились сахарный завод, беконная фабрика, авторемзавод, новая центральная электростанция, большая окружная больница. Заключенные Сиблага благоустроили знаменитый Чуйский тракт, который перед Первой мировой войной проектировал известный писатель Вячеслав Шишков.

Во время Великой Отечественный войны в Бийск эвакуировали крупные промышленные предприятия. В городе размещались 23 госпиталя, где лечилось более 200 тысяч раненых.

В 60-е годы прошлого века город стал крупным промышленным центром. Активно развивались машиностроение, энергетика, легкая и пищевая промышленность, "большая химия".

Сегодня в Бийске действует 60 промышленных предприятий: олеумный, котельный заводы, "Сибприбормаш", завод "Электропечь", НПЦ "Алтай", сахарный завод, маслосыродельный, "Алтайвитамины", рыбозавод, "Эвалар" и другие.

В декабре 1984 года в городе произошла крупнейшая авария — остановилась городская ТЭЦ: в минус 40 градусов ее электрических мощностей не хватило для работы котлов. Оповестить горожан вовремя не получилось — радио и телефоны отключились. Системы отопления были разморожены в тысячах квартир и объектах соцкультбыта. Бийчане на протяжении 3 недель спасались от холода в частном секторе, где были печи. Полностью жизнедеятельность Бийска восстановили лишь к концу января 1985-го.

В ноябре 2005 года Бийску присвоили статус наукограда. В городе расположены Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, действует Государственный педагогический университет, филиалы Современного гуманитарного института, Алтайского государственного университета и Алтайского государственного технического университета.

Сейчас в Бийске живет более 203 тысяч человек. Из города начинаются все горные туристические маршруты, по которым ежегодно проезжает более двух миллионов туристов.

С историей наукограда связаны имена многих известных людей. Среди них — писатели В. Шукшин, В. Бианки, И. Мухачев, выдающийся инженер, изобретатель, теоретик космонавтики и отечественной ракетной техники Ю. Кондратюк, организатор оборонной промышленности края, один из создателей оборонного ракетного комплекса ФНПЦ "Алтай" Я. Ф. Савченко, спортсмен С. Каменский.

Знаете ли вы этих известных людей?

Факты

Бийск — один из 6 городов в России и единственный за Уралом, основанный по именному указу Петра I.

Герб уездному городу Бийску был пожалован 20 марта 1804 года именным указом императора Александра I.

На территории Бийска впервые на Алтае в начале XX в. была открыта стоянка древнего человека времен палеолита. Уникальным историческим объектом является Бийский Вознесенский некрополь (1772).

На территории Бийска берет свое начало одна из 10 крупнейших рек мира — Обь.

Оттуда идут дороги на Телецкое озеро, гору Белуху, плато Укок и курорт Белокуриха.