Бийская спортсменка Татьяна Андреева может выйти по УДО уже осенью

Как altapress.ru сообщили в УФСИН по Алтайскому краю, только через 1,5-2 месяца, когда пройдут все комиссии и суд, можно будет ждать решения. Известно, что сторона потерпевшего против досрочного освобождения девушки. Мнение родственников убитого Сергея Черкайкина будет учитываться при рассмотрении ходатайства в суде, как и поведение девушки, ее отношение к учебе и труду в течение периода отбывания наказания, имеющиеся у нее поощрения и взыскания, отношение к совершенному деянию и возмещение ущерба от преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности УДО.

19 августа 2013 года Бийский районный суд приговорил Татьяну Андрееву к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Приговор озвучили спустя год после происшествия. В гостинице "Русь" в пригороде наукограда девушка смертельно ранила ножом 26-летнего Сергея Черкайкина. По ее утверждению, мужчина пытался ее изнасиловать, а она оборонялась, как могла. Утром следующего дня он скончался. Суд согласился со стороной обвинения и решил, что девушка сделала это умышленно, "из личной неприязни".

Алтайский краевой суд исключил из обвинения факт того, что Татьяна нарочно принесла в гостиницу нож. Приговор смягчили на год в связи с "провокационным поведением пострадавшего".

Российский режиссер-документалист Елена Погребижская, автор фильма "Доктор Лиза", в августе 2014 года начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой". За несколько дней вместо необходимых 2 млн. 293 тыс. рублей было собрано 3 млн. 344 тыс. Оставшуюся сумму режиссер планировала перечислить в счет погашения иска. Женщина также решила написать книгу о Татьяне, которая будет называться так же, как и фильм. Режиссер уже сдвигала сроки выхода ленты, но пообещала, что в 2017 году фильм обязательно выйдет.

В колонии Татьяна трудится в центре кабельного телевидения: собирает и рассказывает осужденным новости, ведет радио-газету, а также преподает физкультуру для заключенных. Девушка также выиграла конкурс красоты. Звание "Мисс ИК" тогда она разделила с другой осужденной.

Справка

Лицо, отбывающее лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если суд признает, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда.