Бийский вор поранился во время кражи и заляпал газетный киоск кровью

Повредив рольставни и разбив витринное стекло, неизвестный проник в один из газетных киосков и похитил оттуда товар на общую сумму около 27 тысяч рублей. Криминалист изъял с места происшествия несколько улик, в том числе следы крови, оставленные поранившимся злоумышленником.

По подозрению в совершении кражи задержали 22-летнего ранее судимого жителя Бийска. Задержанный дал признательные показания. На период следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.