Бийский вор поранился во время кражи и заляпал газетный киоск кровью

Бийские полицейские задержали подозреваемого по факту кражи товара из газетного киоска. Молодой парень поранился во время совершения преступления, сообщает краевое ГУ МВД.
Повредив рольставни и разбив витринное стекло, неизвестный проник в один из газетных киосков и похитил оттуда товар на общую сумму около 27 тысяч рублей. Криминалист изъял с места происшествия несколько улик, в том числе следы крови, оставленные поранившимся злоумышленником.
По подозрению в совершении кражи задержали 22-летнего ранее судимого жителя Бийска. Задержанный дал признательные показания. На период следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
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