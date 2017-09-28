Бийский грабитель слишком долго рылся в вещах жертвы, и его поймали

В Бийске полицейские задержали местного жителя, который ограбил пенсионерку. Женщина смогла разглядеть мужчину, пока он рылся в её вещах, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По словам пенсионерки, она шла домой поздно вечером, когда услышала позади шаги. Обернувшись, она увидела мужчину, который стремительно приближался к ней. Женщина попыталась идти быстрее, но злоумышленник догнал её и потребовал отдать все деньги.
Испугавшись насилия, женщина отдала незнакомцу все деньги из кошелька, но грабитель лично перепроверил его, чтобы убедиться в том, что он действительно пуст. Пока незнакомец рылся в вещах жертвы, женщина успела рассмотреть его, и позже сообщила приметы полицейским. Это помогло установить личность подозреваемого, а затем и собрать доказательства его вины.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 40-летний бийчанин находится под подпиской о невыезде.
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