Бийский грабитель слишком долго рылся в вещах жертвы, и его поймали

По словам пенсионерки, она шла домой поздно вечером, когда услышала позади шаги. Обернувшись, она увидела мужчину, который стремительно приближался к ней. Женщина попыталась идти быстрее, но злоумышленник догнал её и потребовал отдать все деньги.

Испугавшись насилия, женщина отдала незнакомцу все деньги из кошелька, но грабитель лично перепроверил его, чтобы убедиться в том, что он действительно пуст. Пока незнакомец рылся в вещах жертвы, женщина успела рассмотреть его, и позже сообщила приметы полицейским. Это помогло установить личность подозреваемого, а затем и собрать доказательства его вины.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 40-летний бийчанин находится под подпиской о невыезде.