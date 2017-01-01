Бийску напишут стратегию, чтобы получить дополнительное финансирование

Напомним, что 19 января Бийску продлили статус наукограда сразу на 15 лет. Он позволяет получать федеральное финансирование на создание инженерной и социальной инфраструктуры в городе. Начиная с 2005 года, когда Бийску впервые присвоили статус, город получил дополнительно 1,8 млрд рублей, подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

Нам удалось доказать в федеральном Министерстве образования и науки и других ведомствах, что поставленные задачи по проектам по приоритетным направлениям развития Бийск в целом выполнил. Средства, специально выделенные на развитие наукограда, эффективно использованы.

Сегодня, по словам губернатор, есть реальная возможность получить дополнительные 100 млн рублей на 2017 год из федерального бюджета.

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

Сегодняшнее рассмотрение стратегии города — не просто выполнение формальностей, которые мы должны соблюсти, чтобы подписать соглашение с Министерством образования и науки. Мы должны в документе определить перспективы развития наукограда как крупнейшей инновационной площадки в Алтайском крае. Только тогда мы сможем рассчитывать на выделение дополнительных ресурсов в объемах не меньше тех, что мы получали в предшествующий период.

Главную задачу стратегии мэр Бийска Николай Нонко обозначил как "формирование инновационной экономики и комфортной городской среды". В проекте документа, по его словам, прописан план мероприятий. Он состоит из четырех разделов: целевые индикаторы, комплекс мероприятий, перечень приоритетных инвестиционных проектов, а также муниципальные и госпрограммы, исполнение которых и будет способствовать достижению результатов. По каждому мероприятию определены сроки и ответственные.

Николай Нонко сказал, что одна из задач реализации стратегии — сформировать новый имиджа города среди предпринимателей и инвесторов, "представляющий город надежным для вложений и инвестиций и комфортным для ведения бизнеса".

К числу других целевых результатов бийский градоначальник отнес:

формирование эффективной инновационной системы,

обеспечение региона наукоемкими работами, направленными на технологическую модернизацию экономики,

формирование у населения потребности в здоровом образе жизни,

обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования — в соответствии с потребностями населения.

Министр образования и науки Александр Жидких сообщил, что исполнение заложенных в стратегии мероприятий позволит достичь следующих количественных показателей:

к 2030 году увеличится в 3,2 раза объем производства биофармацевтической и пищевой продукции,

до 1,5 тыс. наименований возрастет номенклатура композитных изделий и материалов,

не менее чем в 15 раз вырастут объемы реализации изделий из композитных материалов.

Жидких сообщил также, что предстоит "решить задачу участия предприятий в формировании туристического кластера".

Александр Жидких,

министр образования и науки Алтайского края:

Суть участия заключается в формировании следующей цепочки: инновационные разработки в сфере биофармацевтики — производство оздоравливающей пищи — потребление в туристическом секторе.

В итоге турпоток в городе должен составить не менее 700 тыс. человек в год, из них тех, кто задерживается в городе не менее, чем на сутки, - 250 тыс. человек.