Бизнес тренер из команды Тони Роббинса в Барнауле

22 октября 2017 года в парк-отеле Чайка пройдёт семинар от ведущего тренера из команды Тони Роббинса — Аллана Клейнханса (Великобритания).
"Пробуди силу в себе" это краткое путешествие на семинары Тони Роббинса от ведущего спикера его VIP коучинг сессий.
Аллан Клейнханс продемонстрирует принципы и стратегии, которыми пользуются президенты, миллиардеры и олимпийские чемпионы, для создания прорывных результатов в бизнесе и личной жизни.
Программа семинара:
- Вы узнаете, что вам не нужно больше денег, больше времени, больше усилий для реализации целей, а главное, Вы станете лучше понимать свои собственные цели. Всё, что необходимо – это использовать имеющиеся ресурсы и выжать всё из каждой минуты и каждого действия.
- Вы будете работать в ресурсном состоянии и не тратить время на сомнения, страхи и прокрастинацию.
- Вы узнаете про психологию человеческих потребностей и триаду "фокус-язык-физиология".
- Вы узнаете, что такое "Формула конечного успеха" и как её применять для достижения лучших результатов.
- Вы выведите общение на новый уровень благодаря пониманию того, как слова, голос и физиология позволяют доносить свои мысли. Овладейте искусством компромисса.
Аудитория семинара: собственники и руководители бизнесов, коучи, тренеры.
Место проведения семинара: Барнаул, Парк-отель Чайка, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4.
Дата и время проведения: 22 октября (воскресенье) в 10.00
Подробности и приобретение билетов на сайте varyev.ru/allankleynhans
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