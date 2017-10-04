Бизнес тренер из команды Тони Роббинса в Барнауле

"Пробуди силу в себе" это краткое путешествие на семинары Тони Роббинса от ведущего спикера его VIP коучинг сессий.

Аллан Клейнханс продемонстрирует принципы и стратегии, которыми пользуются президенты, миллиардеры и олимпийские чемпионы, для создания прорывных результатов в бизнесе и личной жизни.

Программа семинара:

Вы узнаете, что вам не нужно больше денег, больше времени, больше усилий для реализации целей, а главное, Вы станете лучше понимать свои собственные цели. Всё, что необходимо – это использовать имеющиеся ресурсы и выжать всё из каждой минуты и каждого действия.

Вы будете работать в ресурсном состоянии и не тратить время на сомнения, страхи и прокрастинацию.

Вы узнаете про психологию человеческих потребностей и триаду "фокус-язык-физиология".

Вы узнаете, что такое "Формула конечного успеха" и как её применять для достижения лучших результатов.

Вы выведите общение на новый уровень благодаря пониманию того, как слова, голос и физиология позволяют доносить свои мысли. Овладейте искусством компромисса.

Аудитория семинара: собственники и руководители бизнесов, коучи, тренеры.

Место проведения семинара: Барнаул, Парк-отель Чайка, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4.

Дата и время проведения: 22 октября (воскресенье) в 10.00

Подробности и приобретение билетов на сайте varyev.ru/allankleynhans