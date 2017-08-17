Бизнесмены Барнаула обсудили роман-бестселлер о прогрессе, морали и творчестве

Писательница Айн Рэнд родилась в Ленинграде и известна большинству читателей, как автор романа "Атлант расправил плечи". Книга "Источник" менее популярна в России, хотя почти сразу после выхода стала мировым бестселлером. К 2008 году только на английском языке было продано более 6,5 млн. экземпляров.

Когда руководители клуба сообщили, какое произведение будет обсуждаться, то всплеск интереса читателей был небывалым. На встречу пришло несколько десятков бизнесменов. Среди них были Владимир Гордейчик, гендиректор велнес-клуба "Магис-Спорт", бизнес-тренер Ольга Ларина и Павел Сиков, директор компании "Алтай-Трофи".

Главный герой произведения "Источник" - архитектор Говард Рорк. Он идеалист, который всегда идет своим путем и полагается лишь на собственные силы. Говард уверен, что любой творец эгоистичен по своей натуре. Противоположностью героя-бутаря является Питер Китинг — не менее талантливый архитектор, однако конформист и человек, который старается всем понравиться и подстроиться под мнение окружающих. На протяжении всего произведения противостоят две главные идеи — принятие и отрицание своего "я".

Ольга Ларина,

член "Клуба читающих бизнесменов" :

Одной из главных тем в произведении для меня стала возможность отказа от собственного предназначения. Один из героев, Питер Китинг, предал своё "я". Он всегда хотел быть художником, а стал архитектором. На этом настояли его родители, сказав, что художники ведут полуголодный образ жизни. В конце книги герой пытается снова начать рисовать и уезжает жить в хижину. Однако удовольствия от процесса не получает, потому что за годы изменился и стал другим. Этот внутренний конфликт мучает героя.

Читатели отметили, что книга будет особенно полезна для молодежи. Она поможет сформировать положительные качества подростка, его отношение к нравственности. Во многом этот роман не про бизнес, а про мораль, которая присутствует во всех сферах жизни.

Павел Сиков,

член "Клуба читающих бизнесменов":

Думаю, что подросткам близко противостояние добра и зла, белого и черного. Во всех сказках есть положительные и отрицательные персонажи, поэтому выбор сделать легко. В жизни все гораздо сложнее, ты начинаешь видеть оттенки черного. В любом хорошем немало плохого и наоборот. Еще сложнее, когда плохие дела приводят к положительному результату. После прочтения книги есть, над чем подумать.

У большинства членов "Клуба читающих бизнесменов" роман "Источник" вызвал противоречивые чувства. Однако все они признавали, что книга заставляет пересмотреть свое отношение к жизни, по-новому взглянуть на понятие морали в обществе.

Мария Кулагина,

член "Клуба читающих бизнесменов":

У меня неоднозначное впечатление об этой книге. Во-первых, мне не совсем близка позиция автора в том, что она делит весь мир на черное и белое. Я наоборот во всех вопросах стараюсь найти компромисс. Кроме того, на мой взгляд, автор грубо вычерчивает героев. На самом деле, нет ничего однозначного. Например, этот герой только плохой, а этот лишь хороший. Главного героя автор чуть ли не обожествляет, что тоже необъективно.

Через весь роман красой нитью проходит осмысление эгоизма. Автор старается понять, сколько альтруизма и эгоизма должно быть в человеке для того, чтобы он почувствовал себя счастливым.

Евгения Булгакова,

член "Клуба читающих бизнесменов":