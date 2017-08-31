Селфи, игры и советы. Топ-5 барнаульских блогеров

Большинство жителей планеты активно пользуются социальными сетями. Кто-то даже мнит себя блогером, только зарегистрировавшись в Instagram и набрав свою первую сотню подписчиков. В 2005 году активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108 и решили отмечать 31 августа День блога. В этот день инициаторы праздника предлагают публиковать пятерку интересных блогов. Altapress.ru последовал рекомендациям и собрал свою пятерку популярных блогеров Барнаула.
1. Алина Фролкина, Instagram
По данным портала LiveDune, 20-летняя Алина самый популярный инстаграм-блогер Барнаула. В своем аккаунте девушка рассказывает о жизни, о любимых занятиях и дает советы подписчикам.
2. Иван Зубков, Instagram
Иван не просто делится снимками со своих путешествий и повседневной жизни, но и ведет проект #JewishTrip. Он оценивает новые заведения Барнаула и советует, стоит ли туда идти.
Добро пожаловать в страну риса и бамбука, желтых людей , специфичной кухни, и писклявых звуков! Я прожил уже неделю в Китае и могу сказать, что мне очень непривычно, в Азии я бывал только в курортных местах. А тут меня сразу закинуло в центр китайских событий. Шанхай как смесь Нью-Йорка , Дубая и Мумбая. Здесь очень плавно город из трущоб переходит в футуристичный город , проходя через европейскую архитектуру. Короче очень интересный для изучения город. Все достаточно дёшево относительно рашки, а тем более НЙ'а. Меня пока вкатывает жизнь здесь , хоть и она тут только началась , бесит пока только не привычный для меня климат- СЛИШКОМ ЖАРКО. Я пацан простой сибирский , мне снегу летом подавай , а тут к +50 идёт. Буду рассказывать, как я живу здесь пару раз в неделю, есть много чего , что бы я хотел вам рассказать , а пока 再见！
3. Анастасия Черных, YouTube
Бьютиблогер Анастасия рассказывает в своих видео обо всем, что связано с маникюром, о покупках на Aliexpress, своей повседневной жизни, медицине и психологии. Количество её подписчиков уже превышает 44 тысячи человек.
4. Владислав Утка, YouTube
Утя снимает геймплеи о популярной игре "Minecraft". На него подписаны более 468 тысяч человек, а сам канал подтвержден Youtubом, как один из самых популярных.
5. Илья Александрович, "Живой Журнал"
Барнаульский врач-психиатр и психотерапевт рассказывает различные истории о болезнях психики. Он предлагает конкретные пути решения каких-либо проблем, доступно и просто рассказывает о том, как проявляются болезни и как их не упустить. Автор отмечает, что все истории и их герои — собирательные образы, и ничьих тайн он не раскрывает. Блог Ильи Александровича занимает 43 место среди пользователей ЖЖ в сибирском регионе.
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