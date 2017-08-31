Селфи, игры и советы. Топ-5 барнаульских блогеров

1. Алина Фролкина, Instagram

По данным портала LiveDune, 20-летняя Алина самый популярный инстаграм-блогер Барнаула. В своем аккаунте девушка рассказывает о жизни, о любимых занятиях и дает советы подписчикам.

Sevdaliza - Human 🎧 Публикация от My name is Li , SMM, Реклама (@limysoul) Авг 1 2017 в 11:43 PDT

2. Иван Зубков, Instagram

Иван не просто делится снимками со своих путешествий и повседневной жизни, но и ведет проект #JewishTrip. Он оценивает новые заведения Барнаула и советует, стоит ли туда идти.

3. Анастасия Черных, YouTube

Бьютиблогер Анастасия рассказывает в своих видео обо всем, что связано с маникюром, о покупках на Aliexpress, своей повседневной жизни, медицине и психологии. Количество её подписчиков уже превышает 44 тысячи человек.

4. Владислав Утка, YouTube

Утя снимает геймплеи о популярной игре "Minecraft". На него подписаны более 468 тысяч человек, а сам канал подтвержден Youtubом, как один из самых популярных.

Барнаульский врач-психиатр и психотерапевт рассказывает различные истории о болезнях психики. Он предлагает конкретные пути решения каких-либо проблем, доступно и просто рассказывает о том, как проявляются болезни и как их не упустить. Автор отмечает, что все истории и их герои — собирательные образы, и ничьих тайн он не раскрывает. Блог Ильи Александровича занимает 43 место среди пользователей ЖЖ в сибирском регионе.