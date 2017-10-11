Bloomberg рассказал, кто может заменить Медведева после переизбрания Путина

По информации источника агентства, сейчас идет скрытая борьба за назначение нового главы правительства. При этом отмечается, что выбор нового премьера по традиции можно будет трактовать и как сигнал о выборе преемника Путина, заходящего на последний срок.

Дмитрия Медведева могут заменить по формальным основаниям: по закону, действующее правительство слагает свои полномочия перед избранным президентом, который согласовывает кандидатуру нового премьера с парламентом и поручает ему сформировать новый кабинет.

Видные представители бизнеса и их союзники в политических кругах "уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года".

По данным источников агентства, сейчас в качестве возможных кандидатов на пост премьер-министра называются председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом прогнозы по кандидатуре будущего премьера и вероятного преемника выдвигаются в ситуации, когда сам Путин не просигнализировал о личном выборе и не ответил определенно, что собирается на новый президентский срок.