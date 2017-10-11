Bloomberg рассказал, кто может заменить Медведева после переизбрания Путина

Агентство Bloomberg назвало возможных приемников Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Перед выборами лоббисты выступили за замену действующего премьера на более сильного управленца, который сможет "вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны", пишет РБК.
По информации источника агентства, сейчас идет скрытая борьба за назначение нового главы правительства. При этом отмечается, что выбор нового премьера по традиции можно будет трактовать и как сигнал о выборе преемника Путина, заходящего на последний срок.
Дмитрия Медведева могут заменить по формальным основаниям: по закону, действующее правительство слагает свои полномочия перед избранным президентом, который согласовывает кандидатуру нового премьера с парламентом и поручает ему сформировать новый кабинет.
Видные представители бизнеса и их союзники в политических кругах "уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года".
По данным источников агентства, сейчас в качестве возможных кандидатов на пост премьер-министра называются председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров.
При этом прогнозы по кандидатуре будущего премьера и вероятного преемника выдвигаются в ситуации, когда сам Путин не просигнализировал о личном выборе и не ответил определенно, что собирается на новый президентский срок.
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