Bloomberg рассказал, кто может заменить Медведева после переизбрания Путина

Сегодня, 19:40.
Политика

Агентство Bloomberg назвало возможных приемников Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Перед выборами лоббисты выступили за замену действующего премьера на более сильного управленца, который сможет "вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны", пишет РБК.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.

По информации источника агентства, сейчас идет скрытая борьба за назначение нового главы правительства. При этом отмечается, что выбор нового премьера по традиции можно будет трактовать и как сигнал о выборе преемника Путина, заходящего на последний срок.

Дмитрия Медведева могут заменить по формальным основаниям: по закону, действующее правительство слагает свои полномочия перед избранным президентом, который согласовывает кандидатуру нового премьера с парламентом и поручает ему сформировать новый кабинет. 

Видные представители бизнеса и их союзники в политических кругах "уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года".

По данным источников агентства, сейчас в качестве возможных кандидатов на пост премьер-министра называются председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. 

При этом прогнозы по кандидатуре будущего премьера и вероятного преемника выдвигаются в ситуации, когда сам Путин не просигнализировал о личном выборе и не ответил определенно, что собирается на новый президентский срок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров