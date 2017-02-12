Более 100 японцев претендуют на награду Владимира Путина

В Токио 12 февраля начался 43-й чемпионат Японии по самбо и пятый — на Кубок президента России Владимира Путина. На высокую награду в этом году претендуют 120 спортсменов.
Как сообщает РИА Новости, имя российского президента из уважения к тому, что он — мастер спорта по самбо и дзюдо, пять лет назад было присвоено местному кубку по самообороне без оружия.
Исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков считает, что число участников соревнований "даже очень приличное, тем более для нас это родной, а для японцев не главный вид спорта". Победители нынешнего чемпионата Японии получат призы примерно по 100 тысяч иен (около 1000 долларов).
Сам Владимир Путин неоднократно говорил, что дзюдо и самбо помогают ему справиться с рабочей нагрузкой.
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