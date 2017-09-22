Больше 4 тысяч болельщиков пришло поддержать хоккейный "Алтай" в сложных матчах

На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru На матче "Алтай" - "Чебоксары". 20-21 сентября 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В общей сложности за два дня на хоккей пришло более 4 тысяч человек. Такую преданность "Алтаю" оценили даже соперники.

Сергей Нуржанов,

главный тренер ХК "Чебоксары":

Хочу отдать должное вашим болельщикам, очень приятно играть в такой обстановке: трибуны постоянно гонят команду, поддерживают, любят — видно это.

Как сообщает портал "Алтайский спорт", во второй встрече соперник выдал ударное начало, уже в первой атаке гости нанесли несколько опасных бросков, но голкипер "Алтая" Александр Власов оставил свои ворота на замке. Постепенно хозяева площадки отодвинули игру от своих ворот и раз за разом нагружали работой вратаря "Чебоксар".

Самый опасный момент — бросок Степана Жданова — закончился умышленным сдвигом ворот. "Алтай" получил большинство, которое вскоре и реализовал — 1:0. После заброшенной шайбы команды встрепенулись, продемонстрировав быстрый и атакующий хоккей. Игра шла практически без остановок. В концовке периода хозяева дважды оставались в меньшинстве, но грамотно отработали в защите и не пропустили.

Это было клево!!! #ХКАлтай 🔥🔥🔥 Публикация от Дорофеева Евгения (@jenyapuma) Сен 21 2017 в 9:37 PDT

Второй период выдался самым голевым. В самом начале игрового отрезка "Алтай" увеличил свое преимущество после броска Владимира Соболева — 2:0. Соперник пошел вперед, игра проходила преимущественно в зоне барнаульской команды, и хозяева отвечали контрвыпадами. Действия игроков "Чебоксар" имели успех: одну шайбу они отыграли. Но "Алтай" не позволил сопернику развить успех — выигранное на точке вбрасывание, и Иван Стребков сделал счет 3:1.

За полторы минуты до окончания периода Антон Тихомиров совершил проход по флангу, отдал передачу Владиславу Волкову, а тот под удар Евгению Попитичу — 3:2. Но буквально в следующий атаке "Алтай" вновь восстановил разрыв в счете, реализовав численное большинство.

Третий период оказался безголевым. Хотя моментов у команд хватало. Итоговый счет оказался 4:2 в пользу "Алтая".

После двух проведенных домашних матчей "Алтай" набрал три очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Впереди барнаульских хоккеистов ждет выезд в Ростов. Следующие домашние игры команда проведет 7 и 8 октября.