Бортпроводницы "Аэрофлота" не стали приседать на корточки перед VIP-клиентами

Всех бортпроводниц крупнейшего российского авиаперевозчика заставили сделать фото в полный рост, сняли крупно лицо и обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп, сообщает Радио Свобода.

Тем, кто старше 40 лет или кто носит одежду больше 46-го размера, из 90 возможных часов налета оставили кому 60, а кому и 40, рассказали стюардессы. Таким образом, они больше не попадают на международные рейсы, а летают только по России.



"Это случилось в июне прошлого года: нам всем сказали, что в "Аэрофлоте" теперь за границу будут летать только молодые и худые", — рассказала стюардесса Евгения Магурина, добавив, что они все резко потеряли в зарплате, поскольку выплаты за выполнение рейсов за пределы России в несколько раз превышают оплату за рейсы по стране.



По словам сотрудниц "Аэрофлота", следуя курсом "борьбы за стройность" со склада вывезли форму 50-52 размеров, а врачи врачебной летно-экспертной комиссии в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от "старых, толстых, страшных". Их личные дела лежат теперь отдельно, утверждают бортпроводницы, а осматривают женщин с особым пристрастием на предмет профзаболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые болезни, гипертония и варикоз.



При этом в официальном руководстве для бортпроводников "Аэрофлота" ни слова не говорится о том, какого размера одежду они должны носить. "Форменная одежда должна быть чистой, отутюженной, опрятной и содержаться в безупречном состоянии, все ее элементы должны быть тщательно подогнаны по фигуре", — следует из документа.



Бортпроводницы также рассказали, что в компании появились и другие "пожелания": например, бортпроводниц, работавших в бизнес-классе, попросили быть особо внимательными к вип-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки. Поскольку это не предусмотрено инструкцией и вредно для сосудов, опытные стюардессы приседать отказались, молодые же оказались более сговорчивыми.



Между тем, во всех публичных документах, в том числе в кодексе корпоративной этики "Аэрофлота", утверждается, что авиакомпания "уважает основные права и свободы работников, предоставляет равные возможности и гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации".



"Подобная политика чаще всего хорошо маскируется работодателем: сотрудника принуждают уволиться или согласиться на ухудшение условий труда, а сам факт дискриминации очень сложно установить, — объясняет адвокат Владимир Старинский. — Формально и ущемление прав работника из-за недостатков внешности подпадает под действие закона, который запрещает дискриминацию по любым обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым качествам. Но поскольку процесс сбора и подтверждения доказательств в этом случае связаны со значительными переживаниями и во многом унизительны для истца, которому приходится по факту доказывать собственную непривлекательность, то мало кто обращается в суд с подобными претензиями".

Бортпроводницы "Аэрофлота", впрочем, считают, что у них есть все шансы выиграть в суде, пишет "Росбалт".

Факт

Самая опытная стюардесса в мире продолжает работать в 80 лет. Это американка Бетт Нэш. Ее стаж составляет почти 60 лет.