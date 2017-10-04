Британского капитана атомной подводной лодки наказали за роман с офицером

Капитана атомной подлодки в Британии отстранили от должности из-за романа с офицером.
Руководство королевских ВМС выяснило, что командир Vigilant Стюарт Армстронг вступил в "неподобающие отношения" с женщиной-подводником, которая служила на субмарине.
Против Армстронга ведется расследование, передает BBC. Отставка командира не повлияет на работу подлодки, оснащенной баллистической ракетной системой Trident.
Командование британского флота запрещает любовные отношения между членами экипажа, пишет "Росбалт".
Женщинам разрешили служить в подводном флоте с 2011 года. В 2014 году в стране уже случился инцидент с участием женщины-подводника. Первую женщину, командовавшую военным кораблем — капитана фрегата "Портланд" — отстранили за роман с коллегой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.