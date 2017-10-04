Британского капитана атомной подводной лодки наказали за роман с офицером

Руководство королевских ВМС выяснило, что командир Vigilant Стюарт Армстронг вступил в "неподобающие отношения" с женщиной-подводником, которая служила на субмарине.

Против Армстронга ведется расследование, передает BBC. Отставка командира не повлияет на работу подлодки, оснащенной баллистической ракетной системой Trident.

Командование британского флота запрещает любовные отношения между членами экипажа, пишет "Росбалт".

Женщинам разрешили служить в подводном флоте с 2011 года. В 2014 году в стране уже случился инцидент с участием женщины-подводника. Первую женщину, командовавшую военным кораблем — капитана фрегата "Портланд" — отстранили за роман с коллегой.