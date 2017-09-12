Бухгалтер из Барнаула села на пять лет за хищение 14 млн рублей

Как сообщает краевая прокуратура, женщина, имея свободный доступ к управлению денежными средствами, перечисляла заработную плату своим сыновьям, которые не работали в компании, а также завышала выплаты по своей заработной плате. Всего за 20 месяцев она похитила более 14 миллионов рублей.

Суд назначил бывшему бухгалтеру наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскали автомобиль, ювелирные украшения, а также садовый участок в счет материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.