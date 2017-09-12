Бухгалтер из Барнаула села на пять лет за хищение 14 млн рублей

В Барнауле осудили бывшего главного бухгалтера одного из обществ с ограниченной ответственностью за хищение более 14 млн рублей. Женщину отправили в колонию.
Как сообщает краевая прокуратура, женщина, имея свободный доступ к управлению денежными средствами, перечисляла заработную плату своим сыновьям, которые не работали в компании, а также завышала выплаты по своей заработной плате. Всего за 20 месяцев она похитила более 14 миллионов рублей.
Суд назначил бывшему бухгалтеру наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскали автомобиль, ювелирные украшения, а также садовый участок в счет материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.