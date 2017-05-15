Burger King предлагает Новосибирскому оперному театру превратить купол в гамбургер

5 миллионов рублей предложила за необычную рекламу Новосибирскому Оперному театру американская сеть ресторанов быстрого питания.
В компании считают, что купол театра издалека похож на "вопер", так в сети называют основной бургер. Поэтому гендиректору театра в Burger King предложили превратить купол в "вопер", пишет "Континент Сибирь".
Дмитрий Медовый,
генеральный директор "Бургер Кинг Россия":
Burger King имеет большие планы развития сети в Новосибирске и намерен стать по-настоящему народным брендом для сибиряков. В данной рекламе мы хотим показать воппер — наш бургер, известный во всем мире. Вместе мы станем Вопперным театром.
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