Как и зачем коммерческие клиники Алтая встраиваются в "невыгодную" систему ОМС

Работают вслепую

Борьба частных клиник за справедливое, на их взгляд, распределение средств ОМС идет уже несколько лет. Но, по мнению Сергея Насонова, замминистра здравоохранения края, все предельно ясно.

Сергей Насонов,

замминистр здравоохранения Алтайского края:

Что значит справедливая конкуренция в государственном здравоохранении, если система ОМС имеет распределительный характер по объемам оказания медпомощи? Частники также туда заявляются и дополняют ее.

О том, с какими проблемами сталкиваются частные медучреждения, региональный минздрав молчит.

Частные клиники, которые заходят в систему ОМС, делают это почти вслепую.

Сергей Богданов,

главный врач КДЦ “Добрый доктор”:

В системе распределения объемов медпомощи и средств ОМС есть дискриминация. Речь идет о том, что частные клиники подают заявление на вступление в систему ОМС за полгода до того, как объявят тарифы на медуслуги. И если они окажутся нерентабельными, то клиника все равно обязана выполнять свои обязательства.

По словам генерального директора медцентра "Биотерм" Валерия Жукова, им выставили ежемесячные нормы. Как будто не понимают, что у нас то пусто, то густо. В этом месяце, например, 50 человек пришли, а в следующем — 150", — говорит он. По мнению эксперта, здесь легко попасть в западню: клиника рассчитывает на определенный объем поступлений от ОМС, а тарифы на услуги ей объявляют с пониженным коэффициентом. Например, за консультацию специалиста в государственной поликлинике отчисление из фонда составляет больше 300 руб­лей, у частников зачастую — меньше 100.

Валерий Жуков,

гендиректор медцентра "Биотерм":

Любая коммерческая организация нацелена на прибыль. Это нормально. При этом услуги наши качественные, специалисты — высококвалифицированные. Работать в системе ОМС мы готовы и ждем, когда власти пойдут навстречу.

По этим и другим причинам представители частной медицины не первый год хотят войти в комиссию Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Так они смогут следить за формированием тарифов и распределением средств между клиниками.

Сергей Богданов,

главный врач КДЦ “Добрый доктор”:

В настоящее время протоколы комиссии нигде не публикуются, логику принятия решений проследить невозможно, хотя официально работа комиссии является публичной.

Одна из самых страдающих от этого распределения категорий населения — женщины, которые не могут забеременеть естественным путем. Их в Алтайском крае тысячи. "В год мы можем провести процедуру ЭКО по ОМС для 500 женщин, о чем и заявили. Знаете, сколько квот нам дали? Десять!", — рассказывает Оксана Прыжкова, менеджер барнаульского центра репродуктивной медицины "Мать и дитя" (с 2013 года оказание медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий включено в базовую программу ОМС. — Прим. altapress.ru).

По информации altapress.ru, группа жительниц Алтайского края написала письмо на имя зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. Они пожаловались, что в регионе нарушается их право на получение медпомощи в любой выбранной клинике, в их случае — на процедуру ЭКО по ОМС. Практически всем предлагают обращаться в краевой центр ЭКО, а идти в частные центры репродукции отговаривают.ъ

Оксана Прыжкова,

менеджер барнаульского центра репродуктивной медицины "Мать и дитя":

Грустно, что в согласительную комиссию ТФОМС входят только официальные лица. Они распределяют объем медпомощи, а женщины, которые хотели бы стать мамами, от этого страдают. Ну что такое 10 квот от 1,2 тысячи, которые выделили на край на 2017 год?

Клиника пытается договориться с минздравом, чтобы изменить ситуацию, но пока безрезультатно.

Клиники другой направленности также сталкиваются с тем, что получают меньше квот, чем нужно. Скажем, "Нейроклиника Карпова" запрашивала 2 тыс. квот, а получила только 50. Однако Денис Карпов, руководитель медорганизации, большого недовольства не проявляет, а ищет пути выхода: "Но на будущее у нас есть план получить лицензию на другие виды услуг, которые входят в систему ОМС".

"Приоритетов нет"

Людмила Жданова, замдиректора ТФОМС Алтайского края, пояснила, что комиссия по распределению средств ОМС между клиниками и определению тарифов на оказание мед­услуг опирается только на закон.

Состав согласительной комиссии при региональном министерстве здравоохранения определяет сам минздрав. Сегодня в нее входят представители органов исполнительной власти субъектов РФ, федерального фонда, страховых компаний, медицинских организаций, профессиональных некоммерческих организаций, союзов мед­работников.

Если говорить об Алтайском крае, то комиссию здесь возглавляет министр здравоохранения региона Ирина Долгова. В нее также входят директор терфонда ОМС Марина Богатырева, главврачи медорганизаций (исключая частные клиники), председатель профсоюзов, директора двух страховых компаний, работающих в системе ОМС, и председатель краевой медицинской палаты Яков Шойхет. Состав комиссии пересматривается по мере необходимости. Пока такой необходимости ее члены не видят.

Людмила Жданова,

замдиректора ТФОМС Алтайского края:

Тарифы на оказание медуслуг абсолютно одинаковы для всех организаций. Приоритетов государственным или частным организациям никто не дает. Объемы распределяются в соответствии с потребностью и мощностью медорганизаций, их профилем". Впрочем, на вопрос бизнеса, по какой именно методике определяют потребность в материальной помощи, эксперт отвечает, что "единой методики, которую можно было бы изложить в течение 10 минут, не существует.

Субъективные экспертизы

Экспертная комиссия ТФОМС распределяет объемы медицинской помощи исходя из количества посещений по поводу заболеваний в поликлиниках и числа пролеченных пациентов в больницах. Помощь оплачивается из средств терфонда через страховые медицинские компании. Делается это на основе экспертных заключений: эксперты по итогам работы забирают протоколы лечений больных и выносят вердикт об их состоятельности. В частных клиниках изымают 100% протоколов, в государственных, учитывая их объем, работают выборочно.

И тут у частника есть вопросы. Например, С­ергей Богданов, чья клиника уже пять лет работает в системе ОМС, уверен, что подавляющее большинство заключений не подкреплено ссылками на нормы порядков и нормы стандартов. Пишется, например, что допущен дефект медицинской помощи.

Сергей Богданов,

главный врач КДЦ “Добрый доктор”:

Если бы там было написано “на основании пункта такого-то, принятого Министерством здравоохранения тогда-то”, это было бы предметное рассмотрение. А так нарушается методика работы.

Людмила Жданова поясняет, что по ряду заболеваний нет утвержденных стандартов работы: "Есть масса клинических рекомендаций и протоколов лечения, разработанных профорганизациями. Мы на них ориентируемся, и это регламентировано документами в системе ОМС. Возможно, по каким-то случаям не было ссылки на стандарт".

В чем интерес частников

Для частных клиник Алтайского края финансирование по системе ОМС становится одним из способов выхода на рентабельность.Еще в 2012 году Сергей Богданов говорил altapress.ru, что, да, с одной стороны, гостарифы на медуслуги слишком низкие, но при наличии сбалансированной финансово-хозяйственной системы медицинского предприятия возможно безубыточное и даже рентабельное функционирование". Но — с учетом иной приносящей доходы деятельности.

Сергей Богданов,

главный врач КДЦ “Добрый доктор”:

Наша клиника рассчитана на 50 койко-мест. Учитывая доход населения Алтайского края, мы не можем загрузить ее в полной мере только пациентами, которые пришли за платными медуслугами. Поэтому мы идем в систему ОМС.

Иными словами, решение вступить в систему ОМС позволяет клиникам делать часть операций на грани рентабельности, но зато работать с целевой аудиторией. Валерий Жуков подтверждает эту мысль: "Проходить обследование и лечение в дневном стационаре клиники по акушерству, гинекологии и неврологии могут одновременно 60 человек. Нам дали 26 квот. Но мы будем продолжать эту работу, потому что в этом есть и свой интерес".

В "Биотерме", несмотря на то что платный и бесплатный прием ведут одни и те же врачи, регистратуры разные. А в рамках работы в системе ОМС клиника ежемесячно развозит направления на обследования в "Биотерм" по государственным медучреждениям.

Валерий Жуков,

гендиректор медцентра "Биотерм":

Обычным поликлиникам зачастую не хватает оборудования на обслуживание всех пациентов, они просто захлебываются от людского потока. Почему бы не помочь, если мы можем это сделать? Ну и, конечно, будем надеяться, что система распределения квот изменится в нашу сторону.

У Дениса Карпова также есть планы по расширению участия в системе ОМС: "В будущем мы хотим организовать на базе клиники реабилитацию для тех, кто перенес инсульт. Амбулаторно такие услуги в крае пока не оказывает никто. А у нас есть все возможности, специалисты, опыт. Будем писать письмо в минздрав. Работать в этом направлении хотим в системе ОМС", — говорит Карпов.

Расходы в Алтайском крае на одного пациента

Источник: данные территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Справка

Медицинскую помощь жители региона получают в 877 фельдшерско-акушерских пунктах, 208 врачебных амбулаториях, пяти районных, девяти участковых больницах, трех центрах общей врачебной практики и 59 ЦРБ. В городах работает 16 городских поликлиник и девять стоматологических. Частных медучреждений — более 600.