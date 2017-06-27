Бюджетные расходы на зарплаты в Алтайском крае увеличат на миллиард

29 июня депутаты краевого парламента внесут изменения в консолидированный бюджет Алтайского края. Как сообщил 26 июня министр финансов региона Владимир Притупов, доходы возрастут на 1,5 млрд рублей и составят 81,9 млрд рублей. Расходы увеличатся почти на 1,9 млрд — до 87,8 млрд рублей. Более 1 млрд пойдет на увеличение зарплат бюджетникам.
Увеличатся как собственные доходы (на 746 млн), так и поступления из федерального бюджета (на 783 млн). В прошлые годы бюджет корректировали прежде всего за счет поступлений из Москвы.
На что вырастут расходы бюджета:
- выплата зарплаты бюджетникам — на 1,1 млрд рублей,
- на соцподдержку граждан — на 226 млн рублей,
- на обеспечение сбалансированности бюджетов городов и районов — на 200 млн рублей (всего помощь муниципалитетам в 2017 году составит 22 млрд рублей),
- на реализацию краевой адресной инвестиционной программы — на 1 млрд рублей,
- на ремонт и строительство объектов водоснабжения и водоотведения — на 252 млн рублей, в том числе на реализацию программы "Ремонт 100 скважин" — 122 млн.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда Алтайского края увеличатся на 500 млн рублей и составят 9,2 млрд.
Ранее в интервью altapress.ru Владимир Притупов сообщал, что за первый квартал заработные платы в школах уже увеличились на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
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