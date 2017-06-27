Бюджетные расходы на зарплаты в Алтайском крае увеличат на миллиард

Увеличатся как собственные доходы (на 746 млн), так и поступления из федерального бюджета (на 783 млн). В прошлые годы бюджет корректировали прежде всего за счет поступлений из Москвы.

На что вырастут расходы бюджета:

выплата зарплаты бюджетникам — на 1,1 млрд рублей,

на соцподдержку граждан — на 226 млн рублей,

на обеспечение сбалансированности бюджетов городов и районов — на 200 млн рублей (всего помощь муниципалитетам в 2017 году составит 22 млрд рублей),

на реализацию краевой адресной инвестиционной программы — на 1 млрд рублей,

на ремонт и строительство объектов водоснабжения и водоотведения — на 252 млн рублей, в том числе на реализацию программы "Ремонт 100 скважин" — 122 млн.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Алтайского края увеличатся на 500 млн рублей и составят 9,2 млрд.

Ранее в интервью altapress.ru Владимир Притупов сообщал, что за первый квартал заработные платы в школах уже увеличились на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года.