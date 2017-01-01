Чего фонд "Сколково" ждет от Алтайского края и что может дать нашим стартапам

Резиденты с Алтая уже есть

Фонд “Сколково" помогает компаниям довести их разработки до коммерциализации. Поддержка оказывается даже тем проектам, которые находятся на стадии идеи. Они могут быть в сфере космоса и телекоммуникаций, ядерных технологий и новых материалов, биомедицины и сельского хозяйства, ИТ, энергоэффективности и энергосбережения.

Фонд уже поддержал порядка 1600 компаний, из них около 100 вышли на рынок. Больше всего - из сферы ИТ и медицинских технологий. Их общая выручка достигает почти 100 млрд рублей. Самое большое количество проектов в Сколково - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. По словам Александра Окунева, фонд оказал поддержку и семи проектам из Алтайского края.

Сразу он смог привести только один пример — это компания "Колорайз" (Coloreyes), которая разработала сервис для получения информации о пользователях в игровой форме через соцсети. Коммерческие компании смогут использовать эти сведения для своего бизнеса. Ее CEO (исполнительный директор) — Василий Баев, выпускник АлтГТУ (данные с его страницы в соцсети).

В СМИ также есть информация о том, что приглашение стать резидентами Сколково получала барнаульская компания "Интеркот" (робототехника для детей) и "Карбоник" (дыхательный тренажер).

По словам Окунева, он видит большой потенциал в сотрудничестве с Алтайским краем в первую очередь в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства. Ожидается не менее 20 заявок на получение статуса резидента Сколково и не менее 100 - на участие в стартап-туре.

Окунев считает, что сотрудничество с регионом может заключаться и в том, что уже существующие резиденты Сколково придут на рынок Алтайского края со своими технологиями и продукцией. Желающих, по его словам, много.

Варианты поддержки от фонда "Сколково"

Команды, которые стали участниками Сколково, до 1 января 2016 года, могут оставаться в своем родном регионе до декабря 2020 года. Но тем, кто становится резидентом сейчас, обязательно нужно переехать. Окунев пояснил, что раньше инфраструктуры для жизни в Сколково не было, а теперь она появилась.

Тем не менее, по его словам, команды целиком переезжают не всегда. Кто-то из участников остается в родном регионе. Причина проста — проектам, которым требуется организовать производство, сделать это за пределами Москвы часто оказывается проще.

Окунев подчеркнул, что задача стартап-тура — сформировать инновационное сообщество в первую очередь в Алтайском крае и Барнауле и показать, что существует много рычагов и механизмов господдержки для инновационных компаний. "Некоторые не верят, что им могут помочь", - говорит он.

Чтобы получить поддержку от "Сколково" проект должен пройти экспертизу. Оценивается инновационная составляющая идеи и ее коммерческий потенциал.

Александр Окунев.

Александр Окунев,

руководитель департамента регионального развития фонда "Сколково":

Если идея относится к сфере фундаментальной науки или она интересная, но мы не понимаем, как продукт можно вывести на рынок, то это не наша история.

За все время своего существования фонд "Сколково" выдал грантов на сумму более 18 млрд рублей. Он отличается от других фондов тем, что не входит в долю компаний и не претендует на их интеллектуальную собственность.

Проектам "Сколково" удалось привлечь инвестиций на сумму 24 млрд рублей от российских и западных венчурных фондов, сообществ бизнес-ангелов, частных инвесторов.

Александр Окунев,

руководитель департамента регионального развития фонда "Сколково":

Мы стараемся показывать проекты в таком формате, чтобы не инноватор ходил и думал, где взять инвестора, а чтобы он мог выбирать из инвесторов и сотрудничать с ними на более выгодных для себя условиях. С понятным входом инвестора в компанию и выходом из нее в будущем.

Резиденты Сколково имеют ряд льгот. Они не платят налог на прибыль, страховые взносы для них составляют 13,7%. Также им предоставляются таможенные льготы при ввозе оборудования для исследований.

Окунев отмечает, что многие компании приходят в "Сколково" вовсе не за деньгами, а за менторской поддержкой и помощью в коммерциализации идеи. Менторы помогают инноваторам сформировать команды, которые будут продвигать продукт на рынке.

Факт

Эксперты из Сколково выбирали в Барнауле площадку для стартап-тура. Среди возможных вариантов рассматривались АлтГУ и АлтГТУ. Вот некоторые требования к площадке: наличие конференц-зала на 300 человек и еще трех залов для менторских сессий вместимостью 70-100 человек. Все залы должны быть оборудованы экраном для презентаций и микрофонами. Эксперты рассказали, что в городах, где есть технопарки, предпочтение отдается им, чтобы была более неформальная обстановка. Например, в Минске стартап-тур проходил в гараже с сельхозтехникой.