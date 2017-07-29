Чиновники из Крыма доказали экономическую выгоду присоединения к России

Украинские и российские статистические показатели далеко не полностью сопоставимы, есть проблема приведения гривен и рублей к общему знаменателю, однако крымские чиновники все же подготовили доклад.



Они пришли к выводу, что если в 2012–2013 годах рост крымской экономики в среднем балансировал возле нулевой отметки, то в 2015 году объем валового регионального продукта (ВРП) республики вырос на 8,5%, а в 2016 году, по оценке властей, вырос на 7,1%, следует из презентации крымского министерства. Промышленность республики в 2011–2013 годах росла в среднем на 1,2%, а в 2014–2016 годах — в пять раз быстрее, на 6,1%.



Денежные доходы крымчан в 2016 году на 167% превзошли показатель 2013 года — последнего полного года Крыма в составе Украины, следует из презентации. В 2016 году доходы составили почти 19,1 тыс. руб. на душу населения, а в 2013 году составляли только 7,1 тыс. руб. в пересчете с гривен на рубли.



Сопоставимые денежные показатели по 2011–2013 годам крымское минэкономразвития получило путем механического пересчета из гривен в рубли по среднему номинальному курсу тех лет. Полученная таким образом динамика номинальных доходов не отражает уровень благосостояния, считает заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. Бурный рост доходов после вхождения Крыма в состав России сопровождался таким же быстрым ростом цен, напоминает он.



По его словам, чтобы сопоставить подобные показатели "до" и "после", пришлось бы как-то "сцепить" ряд в постоянных гривнах и ряд в рублевых постоянных ценах. "Но сцепление по обменному курсу мне сильно не нравится", — говорит эксперт.



Динамику ВРП министерство взяло по 2012 и 2013 годам из данных Госстата Украины, по 2015 году — из данных Росстата. При этом переходный 2014 год не учтен: как в том году изменился крымский объем выпуска, "история не знает", рассуждает источник РБК в крымском правительстве, но, скорее всего, он просто не изменился к 2013 году.