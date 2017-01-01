Чиновники могут запретить выдачу зарплаты наличными

Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии.

Однако россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн, пишет bfm.ru.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства.

Глава Минфина Силуанов предложил "двигаться постепенно", установив для начала "определенную планку для покупки дорогостоящих товаров", которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример министр привел покупку квартир и автомобилей. "В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!" — заявил Силуанов.

В 2013 году власти уже рассматривали вопрос введения ограничений на оборот наличных. Это вызвало жесткую дискуссию и в результате никаких решений принято не было.

Факт

Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, — около 9% ВВП.