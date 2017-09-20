Число импортных товаров в российских магазинах упало до исторического минимума

Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли по итогам II квартала этого года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. Такие показатели зафиксировал Росстат. По данным ведомства, это рекордно низкая доля импорта за всю историю измерения показателя — с 2005 года, пишут "Известия".

Чиновники объясняют успех импортозамещения развитием отечественного производства и переносом в Россию мощностей зарубежных компаний. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране, поясняют чиновники.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова отметила, что снижение доли импорта во II квартале — сезонное явление, ведь в июне в продажу уже начинают поступать продукты нового урожая. Соответственно увеличения доли отечественного продовольствия на рынке можно ожидать и по результатам этого квартала.

— Тенденция пока еще очень неустойчива, и сказать, что импортозамещение состоялось в полной мере, нельзя, — не торопится с выводами специалист.