Число жертв при взрыве в Сомали выросло до 276 человек

Число погибших от взрыва в Могадишо —столице Сомали — в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман, сообщает РИА Новости. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо.
Министр отметил, что соседние страны Джибути, Эфиопия и Кения предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим.
Власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб" (также запрещена в РФ), которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны, сообщает ТАСС.
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