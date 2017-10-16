Число жертв при взрыве в Сомали выросло до 276 человек

Министр отметил, что соседние страны Джибути, Эфиопия и Кения предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим.

Власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб" (также запрещена в РФ), которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны, сообщает ТАСС.