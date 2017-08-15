Внезапно: чистая прибыль "Газпрома" упала в 11 раз

За первое полугодие 2016-го чистая прибыль компании составила 194,4 миллиарда рублей, а выручка увеличилась почти на 6 процентов — до 2,09 триллиона рублей. Одновременно "Газпрому" удалось нарастить выручку от продажи газа — на 5,5 процента, до 1,43 триллиона рублей.

На ухудшении финансовых показателей компании мог сказаться рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная "Газпромом" переоценка основных средств, отмечает "Интерфакс".

Согласно новым данным, "Газпром" скорректировал оценку добычи газа по итогам 2017 года. В предыдущем ежеквартальном отчете речь шла о 442 миллиардах кубометров газа, в этом указано, что холдинг намерен добыть 453,6 миллиарда кубометров, пишет polit.ru.