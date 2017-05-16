Чистый операционный доход Россельхозбанка увеличился на 18%

Чистые процентные доходы Банка в январе-апреле 2017 года составили 21,4 млрд рублей против 20,7 млрд рублей годом ранее (рост на 3%), чистые комиссионные доходы – 6,2 млрд рублей против 4,5 млрд рублей (рост на 37,5%).

За отчетный период Банк направил агропромышленному комплексу кредитов на сумму порядка 370 млрд рублей, что на 65% превышает аналогичный результат 2016 года. Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.05.2017 превысил 1,766 трлн рублей, увеличившись с начала года на 30,2 млрд рублей.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.