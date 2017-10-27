Члены Общественной палаты РФ не увидели в "Матильде" ничего предосудительного

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью "Известиям" рассказал об отношении общественников к фильму "Матильда" и неэффективной работе совета при Минкультуры. Он считает, что фильм не стоил того скандала, который случился.
По словам Фадеева, "острая ситуация" с советом при Минкультуры сложилась из-за бывшего председателя Павла Пожигайло, который "весьма однозначно высказывался по поводу фильма "Матильда", влез глубоко в этот скандал и требовал запретить фильм и отозвать у
него прокатное удостоверение".
Фадеев отметил, что ОП провела "заседание совета, а перед ним посмотрели фильм — никто из тех, кто смотрел, не увидел там ничего предосудительного".
"Уж никак "Матильда" не стоит того скандала, который вокруг нее раздут. Если бы не этот скандал, фильм прошел бы вполне незамеченным. Не считаю, что это какой-то шедевр, о чем прямо там и сказал режиссеру Алексею Учителю: "Ну, кино и кино — костюмная, красивая, любовная драма", — сказал глава ОП.
При этом он добавил, что никто из коллег Пожигайло не высказался публично, тогда как "совету нельзя занимать пассивную позицию, нельзя молчать в таких острых ситуациях". В итоге Пожигайло подал в отставку, и был выбран новый председатель — писатель Юрий Поляков.
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