Что делать, если не меняют газовый баллон?

Максим из Барнаула спрашивает: "Мне привезли гнилой баллон с газом и отказались менять. При просьбе показать документы сбежали. Как выйти из этой ситуации?"
В "Алтайкрайгазсервисе" сообщили:
Для решения данного вопроса вам необходимо направить письменное обращение в адрес главного инженера ОАО "Алтайкрайгазсервис" Сергея Петровича Владимирцева (656922, Барнаул, пр. Энергетиков, 49). В обращении необходимо указать ФИО и адрес абонента, номер баллона и дату доставки. Также вы можете обратиться к С. П. Владимирцеву по телефону: 8 (3852) 505-466.
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