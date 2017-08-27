Что делать, если не меняют газовый баллон?

Для решения данного вопроса вам необходимо направить письменное обращение в адрес главного инженера ОАО "Алтайкрайгазсервис" Сергея Петровича Владимирцева (656922, Барнаул, пр. Энергетиков, 49). В обращении необходимо указать ФИО и адрес абонента, номер баллона и дату доставки. Также вы можете обратиться к С. П. Владимирцеву по телефону: 8 (3852) 505-466.