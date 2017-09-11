Что изменится в бизнес-реальности? В Барнауле пройдет авторский семинар Аркадия Цукера

Гуру маркетинга изменит ваше представление о работе с целевой аудиторией, о стратегическом планировании, а также об эффективной рекламе, которая выделит вас на фоне конкурентов.

Под руководством спикера вы проведете аудит бизнес-реальности и узнаете, с чем бизнес должен будет проститься в ближайшем будущем.

Если вы являетесь владельцем собственного бизнеса, маркетологом или PR-специалистом, полученная информация, несомненно, пригодится вам в профессиональной деятельности.

О спикере

Аркадий Цукер является бизнес-тренером с 1993 года. Сейчас он занимает должность директора "Центра стратегического консалтинга" (г. Новосибирск). В 2016 году Аркадий Цукер реализовал более 40 маркетинговых проектов. Является автором 120 научных работ.

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Справки по телефону: 8 (3852) 63-35-25.