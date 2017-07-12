Что такое облачное видеонаблюдение и как его используют на предприятиях в Барнауле

Способов организовать видеонаблюдение в офисе или на производстве существует множество: у разных поставщиков в эту услугу входит разный набор оборудования, сервисов и возможностей, да и цены могут заметно отличаться. В этом проекте мы более подробно расскажем об одном из самых современных форматов услуги — облачном видеонаблюдении.

Все под контролем

Видеосъемка для бизнеса — технологичный сервис. Как организовать ее на самом простом уровне в небольшом офисе, может быть понятно даже непрофессионалу. Устанавливаешь камеру, подключаешь ее к видеорегистратору или компьютеру, выводишь изображение на монитор и смотришь записи, когда есть такая необходимость.

Чем масштабнее и сложнее бизнес, тем больше требований он предъявляет к видеонаблюдению и тем труднее достичь поставленных целей.

Видеокамеры на предприятиях, как правило, требуются для решения следующих задач.

Безопасность. Очень часто камеры на производстве и в офисах ставят именно для того, чтобы контролировать безопасность. В случае возникновения ЧП (проникновение в офис или совершение на его территории каких-то противоправных действий) камера становится их свидетелем. Можно предотвратить событие, если кто-то наблюдает за происходящим по монитору, или найти виновных постфактум, посмотрев запись.

Работа сотрудников. На некоторых предприятиях очень важно контролировать работу людей. Когда они начинают и когда заканчивают, что делают в процессе, насколько эффективно выполняют свои обязанности и выполняют ли их вообще. Это позволяет сэкономить ресурсы, понять, кто относится к оборудованию недостаточно бережно или хамит клиентам, и аргументированно решить множество неприятных ситуаций.

Поведение клиентов. Современные системы видеонаблюдения способны помочь отследить поведение людей, которым оказывается услуга или продается товар. Записи с камер могут использовать, например, маркетологи. Можно оценить наиболее и наименее посещаемые отделы, часы максимальной и минимальной посещаемости и так далее.

В каждом бизнесе у всех этих задач могут быть свои нюансы. И хорошо, когда компания-подрядчик, устанавливающая систему видеонаблюдения, способна их учесть и предложить наиболее оптимальное решение по набору оборудования, его характеристикам (цветная съемка или черно-белая, с распознаванием лиц или нет и так далее), размещению и сервисам аналитики, которые будут помогать в достижении целей. Ведь записать видео мало — нужно суметь сохранить всю информацию, найти в потоке многочасовых записей то что нужно и понять, как это использовать.

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