Что утонет, то не сгорит. В МЧС рассказали, каких бед ждать жителям Алтая в мае

При этом вторую волну половодья в региональном управлении МЧС назвали "основным источником чрезвычайных ситуаций в мае".

Ожидается, что "коренная вода" начнет приходить в край уже во второй или третьей декаде мая, когда начнут таять снега в горах Алтая.

В следующем месяце в Республике Алтай ожидается выпадение осадков выше нормы. Дожди будут лить почти во все дни первой декады мая а также в отдельные дни второй и третьей декад. Это, а также то, что в горах скопился большой снегозапас, а в алтайских реках все еще высок уровень воды, может осложнить паводковую ситуацию.

Какие населенные пункты может подтопить:

Барнаул - п. Затон, п. Ильича,

Бийск – Зелёный клин,

Новоалтайск,

Алтайский район – Алтайское, Пролетарка, Рудник, Ая, Нижнекаменка, Тоурак, Нижнекаянча Катунь, Верх-Ая, Сараса,

Бийский район – Усятское, Ключи, Промышленный, Малоугренево, Новиково, Мальцева-Курья, Енисейское, Малоенисейское, Полеводка, Сростки, Стан-Бехтемир, Образцовка, Лесное, Междуречье,

Быстроистокский район - Усть-Ануй, Быстрый Исток, Калманский район – Калистратиха,

Каменский район – Камень– на–Оби, Духовое, Обское,

Красногорский район - Усть-Кажа, Балыкса, Березовка, Быстрянка, Мост-Иша, Сосновка, Фрунзе, Долина Свободы, Лебяжье, Соусканиха, Красногорское, Ужлеп,

Краснощёковский район – Краснощеково, Карпово Второе, Маралиха, Усть- Пустынка, Харлово, Усть-Чагырка, Карпово Первое ,

Курьинский район – Трусово,

Смоленский район – Кировский, Точильное, Нефтебаза, Новотырышкино, Катунское, Иконниково, Красный Городок, Смоленское, Сычевка, Раздольный,

Советский район – Сосновка, Заречный, Талица, Кокши, Шульгин Лог, Хуторки, Шульгинка, Какасук,

Солонешенский район – Топольное, Искра, Солонешное, Березовка, Сибирячиха, Карпово, Алесандровка,

Солтонский район - Новая Ажинка, Усть-Куют, Сайдып,

Тальменский район – Речкуново, Барсуково,

Усть-Калманский район – Бураново, Усть-Калманка,

Усть-Пристанский район – Чеканиха, Усть- Чарыш, Клепиково, Беспалово, Нижнеозерное, Усть Журавлиха, Камышенка,

Чарышский район – Чарышское, Красный Партизан, Малый Бащелак, Сентелек, Покровка,

Шелаболихинский район – Иня, Омутское, Сибирка, Луговое, Киприно, Селезнево, Сакмарино,

Шипуновский район – Ельцовка, Озерки, Качусово, Кузнечиха, Белоглазово, Тугозвоново, Метели, Новосельское,

Петропавловский район – Новообинка, Алексеевка, Антоньевка, Зеленый Дол Николаевка, Паутово, Петропавловское, поселок им. Калинина, поселок Красные Орлы,

Первомайский район – Рассказиха, Малая Речка, Бобровка, Кислуха, Повалиха

Павловский район - Черемно-Подгорное.

Тем временем в Алтайском крае осадки будут в норме, а на западе края даже ниже нормы. А во второй половине ммая днем температура воздух в отдельных районах может достигать +27 градусов. В МЧС считают, что в мае характерной особенностью станет возникновение многочисленных лесостепных пожаров, в основном по причине неконтролируемых отжигов сухой травы, стогов соломы и стерни, а также выходу огня из под контроля при проведении отжигов в лесах порубочных остатков.

При сочетании неблагоприятных метеорологических условий (высокая температура воздуха с порывами ветра) увеличивается риск распространения возникших очагов пожаров на значительные площади. Возможны лесные пожары по причине грозовых разрядов, особенно такой риск велик в первой декаде месяца.