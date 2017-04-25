Что утонет, то не сгорит. В МЧС рассказали, каких бед ждать жителям Алтая в мае

Краевые спасатели в своем прогнозе чрезвычайных ситуаций в мае особо отметили две беды: вторую волну паводка и лесные пожары.
При этом вторую волну половодья в региональном управлении МЧС назвали "основным источником чрезвычайных ситуаций в мае".
Ожидается, что "коренная вода" начнет приходить в край уже во второй или третьей декаде мая, когда начнут таять снега в горах Алтая.
В следующем месяце в Республике Алтай ожидается выпадение осадков выше нормы. Дожди будут лить почти во все дни первой декады мая а также в отдельные дни второй и третьей декад. Это, а также то, что в горах скопился большой снегозапас, а в алтайских реках все еще высок уровень воды, может осложнить паводковую ситуацию.
Какие населенные пункты может подтопить:
- Барнаул - п. Затон, п. Ильича,
- Бийск – Зелёный клин,
- Новоалтайск,
- Алтайский район – Алтайское, Пролетарка, Рудник, Ая, Нижнекаменка, Тоурак, Нижнекаянча Катунь, Верх-Ая, Сараса,
- Бийский район – Усятское, Ключи, Промышленный, Малоугренево, Новиково, Мальцева-Курья, Енисейское, Малоенисейское, Полеводка, Сростки, Стан-Бехтемир, Образцовка, Лесное, Междуречье,
- Быстроистокский район - Усть-Ануй, Быстрый Исток, Калманский район – Калистратиха,
- Каменский район – Камень– на–Оби, Духовое, Обское,
- Красногорский район - Усть-Кажа, Балыкса, Березовка, Быстрянка, Мост-Иша, Сосновка, Фрунзе, Долина Свободы, Лебяжье, Соусканиха, Красногорское, Ужлеп,
- Краснощёковский район – Краснощеково, Карпово Второе, Маралиха, Усть- Пустынка, Харлово, Усть-Чагырка, Карпово Первое ,
- Курьинский район – Трусово,
- Смоленский район – Кировский, Точильное, Нефтебаза, Новотырышкино, Катунское, Иконниково, Красный Городок, Смоленское, Сычевка, Раздольный,
- Советский район – Сосновка, Заречный, Талица, Кокши, Шульгин Лог, Хуторки, Шульгинка, Какасук,
- Солонешенский район – Топольное, Искра, Солонешное, Березовка, Сибирячиха, Карпово, Алесандровка,
- Солтонский район - Новая Ажинка, Усть-Куют, Сайдып,
- Тальменский район – Речкуново, Барсуково,
- Усть-Калманский район – Бураново, Усть-Калманка,
- Усть-Пристанский район – Чеканиха, Усть- Чарыш, Клепиково, Беспалово, Нижнеозерное, Усть Журавлиха, Камышенка,
- Чарышский район – Чарышское, Красный Партизан, Малый Бащелак, Сентелек, Покровка,
- Шелаболихинский район – Иня, Омутское, Сибирка, Луговое, Киприно, Селезнево, Сакмарино,
- Шипуновский район – Ельцовка, Озерки, Качусово, Кузнечиха, Белоглазово, Тугозвоново, Метели, Новосельское,
- Петропавловский район – Новообинка, Алексеевка, Антоньевка, Зеленый Дол Николаевка, Паутово, Петропавловское, поселок им. Калинина, поселок Красные Орлы,
- Первомайский район – Рассказиха, Малая Речка, Бобровка, Кислуха, Повалиха
- Павловский район - Черемно-Подгорное.
Тем временем в Алтайском крае осадки будут в норме, а на западе края даже ниже нормы. А во второй половине ммая днем температура воздух в отдельных районах может достигать +27 градусов. В МЧС считают, что в мае характерной особенностью станет возникновение многочисленных лесостепных пожаров, в основном по причине неконтролируемых отжигов сухой травы, стогов соломы и стерни, а также выходу огня из под контроля при проведении отжигов в лесах порубочных остатков.
При сочетании неблагоприятных метеорологических условий (высокая температура воздуха с порывами ветра) увеличивается риск распространения возникших очагов пожаров на значительные площади. Возможны лесные пожары по причине грозовых разрядов, особенно такой риск велик в первой декаде месяца.
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