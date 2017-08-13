Карнавал, капсула времени и ярмарка: как отпраздновали 150 лет Белокурихи

150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина. 150 лет Белокурихе. Фото: Надежда Будрина.

Карнавал здравниц

Городской праздник начался с яркого карнавального шествия санаториев по улицам города. В ходе театрализованного представления здравницы представили образы, которые связаны с историей курорта. Первыми от санатория "Катунь" стартовали сотрудники компании "Курорт Белокуриха". Им пришлось открывать "карнавал" под дождем, который, правда, закончился через несколько минут. Участники шествия нарядили грузовик шарами и плакатами с надписью "Граждане СССР имеют право на отдых". В кузове вместе с гармонистом ехали несколько человек. Основная группа людей шла следом за машиной в ярких дождевиках и с "пилотками" из газет на головах. На протяжении всего пути они пели песни под музыкальное сопровождение.

Через некоторое время к ним присоединилась команда санатория "Алтай West". Впереди шли люди в национальных костюмах, за которыми "ехал" змеиный колодец, точнее — его копия. Это известная достопримечательность города. Рядом с ним в 19 веке построили первое санаторно-курортное здание в городе. Прозвали этот колодец так, потому что раньше рядом с ним водилось много змей. За ним следовали несколько групп — люди в русских национальных костюмах, "стиляги", пионеры и медицинские работники учреждения.

Завершали шествие сотрудники санатория "Россия". Во главе их колонны шли разрисованные краской девушки в праздничных нарядах, а за ними - остальные работники здравницы. Представление завершилось на центральной площади, где участники "карнавала" остановились около своих тематических площадок.

Местные жители и гости праздника снимали шествие из окон домов, останавливались около зданий, фотографировались с яркими персонажами.

Ярмарка, выставки и развлечения

В праздничный день работала выставка алтайских мастеров, на которой можно было купить изделия ручной работы. Помимо меда, глиняной и деревянной посуды, здесь продавали забавные обереги и сувениры из соленого теста, копилки, магниты с красотами Алтая и Белокурихи, значки с изображением Михаила Евдокимова, Роберта Рождественского, всевозможные картины и другое. Бийские мастера, работающие с кедром, рассказали, что для создания одного изделия требуется около недели. Одной из дорогостоящих работ на ярмарке был деревянный медведь примерно с полметра высотой, который продавали за 16 тыс. рублей.

Популярной среди молодежи стала выставка ретро-автомобилей. В них можно было посидеть, многие сфотографировались на фоне старых авто. Один из участников выставки Сергей Внуков рассказал, что здесь собрались только белокурихинские автолюбители, которые ежегодно участвуют в автопробегах по соседним деревням. Организовать выставку решили по собственному желанию. "Бийчане отказались приехать с автомобилями на выставку, поэтому наши белокурихинцы достали из гаражей автомобили, поставили в центре, и ребятня рядом с ними фотографируется. На празднике же должна быть изюминка, те, кто ездит с нами на пробеги, решили показать советские автомобили на Дне города, чтобы гости города видели, что у нас есть такие красивые машины", — отметил участник выставки.

В течение всего дня выступали творческие коллективы из разных городов края, Горно-Алтайска и Новосибирска. В центре, недалеко от сцены, можно было присесть за столики и перекусить. Несмотря на постоянную смену погоды, количество людей на площади не уменьшалось в течение всего дня.

На память потомкам

Одним из знаковых событий юбилея стало открытие стелы в честь строителей Белокурихи. Старейшие работники "СМУ-4" Валерий Кольцов и Петр Погонин заложили "капсулу времени" с посланием строителям будущего. Ее предполагают вскрыть в 200-й день рождения города-курорта. Теперь рядом с фонтаном около стадиона находится памятный монумент, около которого в течение дня не отходили белокурихинцы.

Завершился День города праздничным салютам. О том, как это было жители города поделились на своих страницах в социальных сетях.