День российского кино. Самые-самые отечественные картины

Самый первый российский фильм "Понизовая вольница" вышел на экраны 15 октября 1908 года. Картина длится всего 7 минут, а снял её режиссер Владимир Ромашков по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень" еще в далекие времена Российской империи.



Самый первый полнометражный фильм вышел в 1926 году. Это лента Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", вошедшая в золотой фонд мирового кинематографа.

Самый дорогой российский фильм "Викинг" был снят за 1,25 млрд. рублей. Работа над фильмом началась за 6 лет до выхода в прокат. Altapress.ru писал, что в итоге фильм получил неоднозначные отзывы зрителей и критиков и провалился в прокате.

Самый кассовый фильм — "Сталинград" Федора Бондарчука заработал более 68 млн долларов, из них почти 52 млн в России. Что неудивительно, так как по данным "Кинопоиска" российский зритель больше всего любит картины о войне. Фильм, кстати, стал первым отечественным продуктом снятым в формате IMAX.

Однако самым популярным у зрителя оказался не военный фильм, а байопик хоккеиста Валерия Харламова "Легенда №17". Фильм с Данилой Козловским только в кинотеатрах посмотрели более 4,2 млн зрителей. На "Кинопоиске" фильм оценили более 100 тысяч человек, а средний рейтинг фильма очень высок — 8.03.

Самым высокооплачиваемым актером России считается Дмитрий Нагиев. В 2016 году Forbes оценил его доход в $3,2 млн. Он опередил даже Сергея Безрукова и Данилу Козловского.

В том же рейтинге самых высокооплачиваемых актеров оказалась единственная женщина — Светлана Ходченкова, заработавшая около миллиона долларов.

Самым популярным российским режиссером современности считается Тимур Бекмамбетов. Получивший известность после "Ночного дозора", Бекмамбетов стал снимать не только для России, но и Голливуда. В его фильмах снялись Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой и многие другие знаменитости. Сегодня имя этого режиссера знает вся мировая киноиндустрия.

Самый востребованный российский актер сегодня — тот самый викинг и "легенда" Данила Козловский. Он, также как и Тимур Бекмабетов, известен далеко за пределами нашей страны. Одно только его имя в списке актеров может заставить зрителя посмотреть фильм. В его фильмографии множество успешных российских картин, съемки в рекламе Chanel с Кирой Найтли и роль в голливудском фильме "Академия вампиров".

По данным Фонда кино, российские зрители стали чаще смотреть отечественные картины, а за первые полгода 2017 собрали денег больше, чем иностранные.