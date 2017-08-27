День российского кино. Самые-самые отечественные картины

После Октябрьской революции руководство страны решило взять кинематограф в свои руки, ведь он был мощным инструментом пропаганды революционных идей. Так, 27 августа 1919 года был издан декрет Совнаркома о национализации кинодела и вся кинопромышленность перешла в руки Народного комиссариата просвещения во главе с Анатолием Луначарским. Позднее эта дата стала считаться Днём Советского кино, а затем Днем кино России (да-да, оно существует). В честь этого праздника altapress.ru собрал для вас самые-самые российские фильмы.
Самый первый российский фильм "Понизовая вольница" вышел на экраны 15 октября 1908 года. Картина длится всего 7 минут, а снял её режиссер Владимир Ромашков по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень" еще в далекие времена Российской империи.
Самый первый полнометражный фильм вышел в 1926 году. Это лента Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", вошедшая в золотой фонд мирового кинематографа.
Самый дорогой российский фильм "Викинг" был снят за 1,25 млрд. рублей. Работа над фильмом началась за 6 лет до выхода в прокат. Altapress.ru писал, что в итоге фильм получил неоднозначные отзывы зрителей и критиков и провалился в прокате.
Самый кассовый фильм — "Сталинград" Федора Бондарчука заработал более 68 млн долларов, из них почти 52 млн в России. Что неудивительно, так как по данным "Кинопоиска" российский зритель больше всего любит картины о войне. Фильм, кстати, стал первым отечественным продуктом снятым в формате IMAX.
Однако самым популярным у зрителя оказался не военный фильм, а байопик хоккеиста Валерия Харламова "Легенда №17". Фильм с Данилой Козловским только в кинотеатрах посмотрели более 4,2 млн зрителей. На "Кинопоиске" фильм оценили более 100 тысяч человек, а средний рейтинг фильма очень высок — 8.03.
Самым высокооплачиваемым актером России считается Дмитрий Нагиев. В 2016 году Forbes оценил его доход в $3,2 млн. Он опередил даже Сергея Безрукова и Данилу Козловского.
В том же рейтинге самых высокооплачиваемых актеров оказалась единственная женщина — Светлана Ходченкова, заработавшая около миллиона долларов.
Самым популярным российским режиссером современности считается Тимур Бекмамбетов. Получивший известность после "Ночного дозора", Бекмамбетов стал снимать не только для России, но и Голливуда. В его фильмах снялись Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой и многие другие знаменитости. Сегодня имя этого режиссера знает вся мировая киноиндустрия.
Самый востребованный российский актер сегодня — тот самый викинг и "легенда" Данила Козловский. Он, также как и Тимур Бекмабетов, известен далеко за пределами нашей страны. Одно только его имя в списке актеров может заставить зрителя посмотреть фильм. В его фильмографии множество успешных российских картин, съемки в рекламе Chanel с Кирой Найтли и роль в голливудском фильме "Академия вампиров".
По данным Фонда кино, российские зрители стали чаще смотреть отечественные картины, а за первые полгода 2017 собрали денег больше, чем иностранные.
Altapress.ru составил свой топ лучших российских фильмов по мнению редакции:
У нас в редакции очень любят фильмы Леонида Гайдая и "Квартета И".
"Жмурки" и обе части "Брата" — главные фавориты в нашем коллективе.
"Мама, не горюй"
"Ширли-мырли"
Фильмы "Особенности национальной охоты и рыбалки"
"Географ глобус пропил"
"Легенда №17"
"Монах и бес"
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