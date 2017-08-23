Депозитный портфель клиентов крупного бизнеса Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 5 млрд рублей

Россельхозбанк на Алтае продолжает укреплять свои позиции в депозитном сегменте. Всего с начала года корпоративные клиенты разместили в Алтайском филиале Банка более 9,1 миллиарда рублей. Начиная с января текущего года, итоговый прирост депозитного портфеля юридических лиц составил 24,5%.

Валерий Каменский,

заместитель директора филиала:

Депозитные программы Россельхозбанка всегда актуальны, характеризуются гибкими сроками и рыночными процентными ставками, и предоставляют нашим клиентам широкие возможности по управлению своими накоплениями, что, в свою очередь, положительно влияет на динамичный рост депозитного портфеля филиала.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.