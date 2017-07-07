Депутат Барнаульской городской Думы вручил орден "Российского Союза ветеранов Афганистана" выпускнику АлтГУ 

Вручение. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Концертный зал Алтайского государственного университета. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Концертный зал Алтайского государственного университета. Фото: архив Регионального отделения "Единой России". Концертный зал Алтайского государственного университета. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

Поздравить студентов классического университета приехал депутат Барнаульской городской Думы, председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественно организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин. Он подчеркнул, что социальная работа является одной из самых благородных профессий.

Особая награда досталась выпускнику, защитившему диплом с отличием, Роману Антонюку. В торжественной обстановке Сергей Завалихин вручил Орден "Российского Союза ветеранов Афганистана" "За заслуги" ветерану боевых действий, активному члену АКО ООО РСВА Роману Антонюку, пожелал дальнейшей активной общественной деятельности, достижения новых высот, а также всем выпускникам пожелал успехов в дальнейшем практическом освоении профессии.

Справка

Роман Антонюк родился 24 апреля 1977 года. В 1995-1997 гг. проходил воинскую службу во внутренних войсках дивизии особого назначения на территории Северного Кавказа.

Орденом "За заслуги" награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед ветеранским движением, связанные с развитием и укреплением Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", достижения в работе и управлении организацией, за высокие достижения в государственной, производственной, социально-культурной, общественной деятельности, за заслуги в воспитании подрастающего поколения и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей.