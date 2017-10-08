Депутат Госдумы от "Единой России" решил сдать свой мандат

Депутат Госдумы, член "Единой России" Михаил Исаев написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата будет рассмотрен на пленарном заседании 11 октября, сообщает ТАСС.
Исаев избирался по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 Саратовской области.
С конца 2011 года по октябрь 2012 года Исаев уже был депутатом Госдумы. Тогда его полномочия досрочно прекратили из-за перехода политика в Совет Федерации, пишет polit.ru.
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