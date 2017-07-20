Депутат Госдумы поделился брутальными фотографиями из путешествия в горах Алтая

Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.

По словам Прокопьева, команда путешественников, с которыми он отправился покорять алтайские горы, состояла из 15 человек. Руководил экспедицией Алексей Круглов, чемпион мира по спортивному автотуризму и двукратный чемпион Сибири по автоспорту. Прокопьев и Круглов вместе разработали этот маршрут и первыми по нему прошли. Большая часть пути пролегала по Тигирекскому заповеднику.