Депутат-коммунист продавал алкоголь детям.

В одной из точек, расположенной на улице Шумакова, "народным контролерам" удалось зафиксировать продажу алкоголя молодым людям явно не достигшим возраста 18 лет. Продавец, несмотря на юный возраст покупателей, не спросил документы, удостоверяющие личность и продал алкогольную продукцию.

В ходе профилактической беседы выяснилось, что непосредственную торговлю осуществлял депутат фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе, член Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иван Карпов.

Участник рейда, заместитель руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии" Дмитрий Домрачев отметил, что, действующий депутат-коммунист не первый год занимается политической и общественной деятельностью, но на практике предпочитает не соблюдать законодательство.

Дмитрий Домрачев,

заместитель руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии":

Мы провели профилактическую беседу с г-ном Карповым на тему правил продажи алкогольной продукции и юридической ответственности установленной за несоблюдение правил. Досадно, что депутаты с серьезным партийным стажем работы этого не знают или предпочитают об этом забыть ради извлечения прибыли. Мы вручили специальную памятку Ивану Карпову, чтобы в будущем он не забывал. Кроме того, на нашу законную просьбу предоставить книгу жалоб и предложений для внесения записи, депутат сообщил, что недавно открылся, и она попросту отсутствует. При этом на данную торговую точку уже неоднократно поступали жалобы о продаже алкоголя юным покупателям. Мы сообщили об инциденте в полицию, и будем держать ситуацию на контроле.

По итогам рейда, активисты проекта "Народный контроль" передали фото и видеоматериалы общественной проверки в контролирующие и правоохранительные органы.

Сообщить о фактах продажи алкогольной или табачной продукции несовершеннолетним можно написав обращение на электронный адрес nkontrol22@mail.ru или по телефону 8 (3852) 506-301.