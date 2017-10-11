Депутат Поклонская попросила генпрокурора запретить "Христианское государство"

В том же запросе она потребовала отозвать прокатное удостоверение кинокартины "Матильда", выданное министерством культуры РФ, — во избежание, как выразилась автор запроса, "угрозы жизни и здоровью людей".

О своей активности народная избранница сама сообщила в Facebook. По ее словам, запрос направлен в статусе депутатского и адресован непосредственно генеральному прокурору России Юрию Чайке.

В тексте документа Поклонская характеризует "Матильду" как провокационный фильм, "побуждающий к совершению правонарушений". По ее словам, съемки этой картины спровоцировали "разжигание межличностной вражды среди отдельных групп населения на религиозной почве".

Прокат "Матильды" в российских кинотеатрах, который запланирован на основе соответствующего разрешения от министерства культуры, Поклонская назвала "неконтролируемым распространением оскорбляющих религиозные чувства социально опасных провокационных материалов", которое призвала прекратить во избежание "последствий, которые могут быть связаны с дестабилизацией общественно-политической обстановки в России".

В правонарушениях активистов "Христианского государства" и других противников показа "Матильды" экс-прокурор Крыма обвинила "компетентные органы", которые должны были, по ее словам, своевременно принять меры — сразу после того, как в адрес кинотеатров начали поступать угрозы, — но не сделали этого.

"Обеспокоенность вызывает тот факт, что по информации, доступной публично и в сети интернет известно, что в те же дни, которые запланированы режиссером Учителем для показов в кинотеатрах провокационного фильма "Матильда", в этих же кинотеатрах пройдет премьера детского фильма компании "Уолт Дисней Компани" "Последний богатырь". Таким образом, отсутствие реакции со стороны полномочных органов может поставить под угрозу жизни и здоровье людей, детей", — предупреждает Поклонская, пишет polit.ru.

В широкий прокат "Матильда" выходит 26 октября, официальная премьера состоится тремя днями ранее. Исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер побоялся приехать в Россию на премьерный показ картины, мотивируя свою неготовность посетить мероприятие сомнениями в собственной безопасности. Ранее Поклонская заявила, что Учитель не имел права брать немца на роль царя.

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