Депутаты Госдумы прилетели в Сирию

В составе делегации — представители депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики (САР) — координатор группы, член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, а также врачи-онкологи.

Российские парламентарии намерены провести встречи с председателем избранного в апреле 2016 года Народного совета Сирии Хадией Халаф Аббас, премьер-министром САР Имадом Хамисом, а также послом РФ в Сирии Александром Кинщаком.

"В связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве наступает пора для решения новых задач в поствоенной истории Сирии. Мы хотим обсудить вопросы политического устройства Сирии, вопросы политических реформ, встретиться с представителями НКО", — рассказал Сергей Гаврилов.

Депутаты также намерены обсудить проект новой конституции Сирии, который российская сторона, по словам Гаврилова, ранее передала представителям вооруженной оппозиции.

"Также с нами едут крупнейшие российские онкохирурги: академик РАН Андрей Каприн, Андрей Рябов. Надеемся, что в ходе визита будут проведены не только наши встречи с представителями парламента, с лидерами конфессий, но и беседа с Министерством здравоохранения", — сообщил Гаврилов, пишет polit.ru.

Факт

Российская делегация привезла гуманитарную помощь сирийским детям, родители которых погибли в ходе боевых действий. Она будет передана от депутатской группы и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", первым зампредом которой является Дмитрий Саблин.